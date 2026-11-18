Lengyelországból is érkezhet cseppfolyósított földgáz Magyarországra, miután az Orlen és az MVM ONEnergy együttműködési megállapodást kötött. A felek a lengyel LNG-terminálokon keresztüli szállítás lehetőségeit, az infrastruktúrához való hozzáférést és a szállítási feltételeket is megvizsgálják.

Az Orlen és az MVM ONEnergy együttműködési megállapodást kötött, amely a vonatkozó sajtóközlemény szerint megteremti a két társaság között a kereskedelmi lehetőséget arra, hogy

a jövőben a lengyel LNG terminálokból Magyarországra is érkezhessen földgáz.

A Transzatlanti Energiaügyi Együttműködési Partnerség (P-TEC) csúcstalálkozója során aláírt megállapodás célja olyan üzleti megoldások feltérképezése, amelyek támogatják a földgázellátás biztonságát és diverzifikációját.

Az MVM ONEnergy-vel kötött megállapodás két fontos célkitűzésünket is szolgálja: a régió energiabiztonságának erősítését, valamint az Orlen magyarországi jelenlétének bővítését.

Olyan együttműködést kívánunk kialakítani, amely megfelel partnereink igényeinek, és mindkét vállalatcsoport számára új üzleti lehetőségeket teremt” – mondta Ireneusz Fąfara, az Orlen igazgatóságának elnöke.

Ez újabb mérföldkövet jelent Magyarország gázellátásának diverzifikációjában, hiszen a déli útvonalon érkező szállítások mellett Lengyelország felől is érkezhet majd cseppfolyósított földgáz (LNG) a jövőben.

” – mondta Orbán Gábor, az MVM ONEnergy vezérigazgatója.

A memorandum lehetőséget biztosít az Orlen LNG Trading Limited és az Orlen Energy Trading GmbH bevonására is. A partnerek megvizsgálják a lengyelországi LNG-terminálokon keresztül Magyarországra irányuló szállítási lehetőségeket. A tárgyalások érintik az infrastruktúrához való hozzáférést, valamint a szállítási feltételek és megállapodások részleteit is. A két vállalat közös célja olyan biztonságos és kereskedelmileg versenyképes megoldások kidolgozása, amelyek diverzifikálják a Magyarországra irányuló földgázellátási forrásokat és útvonalakat.

Az Orlen és az MVM ONEnergy együttműködése továbbá összhangban áll a „Baltic Eagle Gas Hub” koncepció fejlesztésével is, olvasható a közleményben. Ez a regionális gázellátási és kereskedelmi központ kapcsolhatja majd össze a globális LNG-piachoz való hozzáférést a balti importinfrastruktúrával és az országokat összekötő interkonnektorokkal. A koncepció egyik kulcseleme az Egyesült Államokból származó LNG-szállításokban rejlő lehetőségek kiaknázása, valamint Lengyelország azon szerepének erősítése, amely kapuként szolgál az amerikai földgáz Közép- és Kelet-Európa felé történő szállításában.

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