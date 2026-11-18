A szenátus költségvetési bizottságának javaslata az Energiaügyi Minisztérium alá tartozó Nemzeti Nukleáris Biztonsági Hivatal (NNSA) arzenálmodernizációs tevékenységei között tünteti fel az új tételt. Ez a 77,108 millió dolláros összeg egyelőre csak finanszírozási ajánlás, amelynek még át kell mennie a kongresszusi jóváhagyási folyamaton, így még nem jelent gyártási engedélyt. A tárca egy másik költségvetési dokumentumában szerepel egy jövőbeli, légi indítású nukleáris elrettentő rendszer (NDS-A) is, ám a két program között hivatalosan nem mutattak ki kapcsolatot.

Az amerikai katonai nevezéktanban a "B" betű a repülőgépről ledobható, szabadesésű bombákat jelöli. Ebbe a kategóriába tartozik a jelenlegi készlet két meghatározó, de eltérő feladatra szánt fegyvere is. A B83-1 egy körülbelül 1,2 megatonna maximális hatóerejű stratégiai bomba, amely az egyik legnagyobb pusztító erejű eszköz az amerikai arzenálban. Ezzel szemben a B61-11 egy megerősített szerkezetű bunkerromboló bomba (EPW), amely a robbanás előtt a felszín alá fúródik. Ezáltal a lökéshullámot sokkal hatékonyabban adja át a környező kőzetnek, így eredményesebben pusztítja el a mélyen a föld alá épített parancsnoki központokat és bunkereket, mint egy azonos erejű felszíni robbanás.

A védett létesítmények elleni képességek fenntartását szolgálja a közelmúltban kifejlesztett B61-13 is, amelynek első sorozatgyártású példányát az eredeti ütemtervnél közel egy évvel korábban, 2025 májusában szerelték össze a texasi Pantex üzemben. Ez a változat a B61-12 biztonsági és irányítási rendszereit ötvözi a korábbi B61-7 nagyobb hatóerejével. A típuscsalád többi tagjával ellentétben a B61-13-ast nem lehet vadászgépekre függeszteni, kizárólag a stratégiai bombázók vethetik be.

A B61-13 gyártása 2026-ban is ütemesen haladt, az NNSA ugyanis júliusban, három hónappal a határidő előtt befejezte az idei pénzügyi évre tervezett nukleáris robbanófejek részegységeinek elkészítését. Az Energiaügyi Minisztérium tervei szerint ez az új típus váltja majd le a B61-7 bombák egy részét, és lehetővé teszi az elöregedő rendszerek, köztük a B83-1 fokozatos kivonását.

A légi indítású fegyverek megújítása szorosan összefügg a hordozóeszközök fejlesztésével, különösen az új B-21 Raider lopakodó bombázó közelgő rendszeresítésével. A nukleáris triád légi ága azért bír kiemelt jelentőséggel a szárazföldi telepítésű és tengeralattjáróról indítható ballisztikus rakéták mellett, mert a bombázók sokkal rugalmasabban alkalmazhatók. Előretolt bázisokra telepíthetők, felszállás után is visszahívhatók, feszült nemzetközi helyzetben pedig a látható elrettentés eszközei.

A B61-13 gyártása és a B94-es program költségvetési megjelenése jelzi, hogy Washington jelentős forrásokat fordít a szabadesésű nukleáris bombák fejlesztésére és a stratégiai arzenál megújítására.

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