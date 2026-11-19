A düsseldorfi ügyészség súlyos államellenes erőszakcselekmény előkészítésének gyanújával augusztusban adott ki elfogatóparancsot a fiatal férfi ellen, aki

saját készítésű, 3D-nyomtatóval előállított fegyverekkel akarta a támadást végrehajtani, tervei szerint idén év végén vagy jövő év elején.

Az Észak-Rajna-Vesztfália tartománybeli Eslohe településen élő diákot azóta őrizetbe vették.

A hatóságok a tervezett támadás konkrét célpontját nem hozták nyilvánosságra.

Alexandra Wiese főügyész elmondta: az őrizetbe vett fiatal a rasszista nézeteit a muszlim vallásúakra is kivetítette.

Vádemelés még nem történt az ügyben, jelenleg a lefoglalt adathordozók tartalmát elemzik és tanúkat hallgatnak meg.

A nyomozók előzetes értékelése szerint több, 3D-vel nyomtatott fegyver is működőképes volt, a többit még vizsgálják.

A diák valószínűleg az internetről gyűjtötte be az információkat arról, hogyan kell 3D-nyomtatóval fegyvereket létrehozni.

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