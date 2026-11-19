Berlinben találkoztak csütörtökön az európai szövetségesek, hogy kiálljanak Ukrajna mellett, és egyértelművé tegyék, nem fogadnak el olyan békemegállapodást, amely a fejük felett születik meg. A találkozóra azután került sor, hogy Donald Trump amerikai elnök "barátjaként" üdvözölte Vlagyimir Putyin orosz államfőt a Hszi Csin-ping kínai elnökkel közösen tartott sencseni csúcstalálkozón. Bár az európai vezetők élesen bírálták az orosz elnöknek tett gesztust, az amerikai különmegbízottak igyekeztek megnyugtatni a szövetségeseket, és komoly biztonsági garanciákat helyeztek kilátásba Kijev számára.

A berlini egyeztetésen Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Lengyelország, Olaszország és a NATO vezetői vettek részt, kiegészülve Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, valamint Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottakkal. Az európai politikusok attól tartanak, hogy a sencseni találkozó az 1945-ös jaltai konferencia mintájára a nagyhatalmak közötti befolyási övezetek újrafelosztásához vezethet, kihagyva a döntésekből az érintett kontinenst. Friedrich Merz német kancellár kijelentette, hogy

egy jaltai típusú megállapodás nem hozhat békét, a vezetők nem fogják hagyni Európa felosztását,

a sencseni csúcsot pedig igyekezett puszta "fotózkodásként" bagatellizálni.

A berlini tanácskozásba telefonon bekapcsolódó Trump nevében Jared Kushner próbálta eloszlatni az európai aggodalmakat. Hangsúlyozta, hogy az amerikai elnök Európa bevonásával szeretne békét kötni, és Oroszország is beleegyezett a többoldalú tárgyalásokba. Kushner szerint Trump nyitott arra, hogy Ukrajna a NATO-alapszerződés 5. cikkelyéhez hasonló, a kollektív védelem elvén nyugvó biztonsági garanciákat kapjon, és állítása szerint már Moszkva is megbarátkozott ezzel a gondolattal.

Trump és Putyin szívélyes sencseni találkozója ugyanakkor komoly felháborodást váltott ki az európai szövetségesek és az amerikai demokrata ellenzék körében.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök határozottan kijelentette, hogy Putyin nem a barátjuk és soha nem is lesz az, míg Mette Frederiksen dán kormányfő érthetetlennek nevezte a találkozót, amely szerinte csak még jobban felbátorítja az orosz elnököt. Ezzel szemben Mark Rutte NATO-főtitkár a feszültségek enyhítésére törekedve természetesnek nevezte a nagy atomhatalmak egyeztetését, és méltatta Trump béketörekvéseit.

Az Ukrajnának a legtöbb segélyt nyújtó európai országok eddig nagyrészt kimaradtak a Washington által szorgalmazott, Moszkvával folytatott egyeztetésekből. Bár a múlt héten Abu-Dzabiban részt vettek a tárgyalásokon, a Kreml jelezte, hogy nem járult hozzá a formátum megismétléséhez. Putyin – akinek a héten azzal kellett szembesülnie, hogy az ukránok súlyosan megrongálták a Krímet Oroszországgal összekötő közúti hidat – azt javasolta, hogy az európai megbízottak utazzanak Moszkvába az álláspontjuk tisztázására, mielőtt döntés születne a további béketárgyalások kereteiről.

A diplomáciai egyeztetésekkel párhuzamosan a harcok sem csillapodtak, ugyanis Kijevet nappali orosz dróntámadás érte, amelyben a főváros polgármestere szerint legalább egy ember életét vesztette, öten pedig megsebesültek. A csapásokban megrongálódott egy lakóépület, a belvárosi Szent Vlagyimir-székesegyház, valamint a holland és az osztrák nagykövetség épülete is. Az orosz védelmi minisztérium nem kommentálta az esetet, Moszkva hivatalos álláspontja szerint azonban a hadseregük nem támad polgári célpontokat.

Forrás: Reuters

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