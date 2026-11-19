A fővárosban, Port-au-Prince-ben és az ország más részein összegyűlt tüntetők transzparensekkel kérték a salvadori elnököt, hogy ne adja fel a harcot, továbbá a bandák ellen bevetett kamikaze drónokat és az utcákon járőröző robotkutyákat éltették. A Külkapcsolatok Tanácsának (CFR) elemzője szerint a helyiek lelkesedése érthető, mivel

Salvador két hét alatt több katonát küldött az országba, mint az ENSZ által támogatott misszió több mint egy év alatt.

A mintegy 2500 salvadori katona azután érkezett Haitira, hogy egy fegyveres támadásban eltűnt négy társuk. Jelenleg a főváros hetven százalékát bűnbandák tartják ellenőrzésük alatt, az elmúlt öt évben pedig több mint húszezren vesztették életüket az erőszakhullámban.

A salvadori csapatok mandátumával kapcsolatban ugyanakkor ellentmondásos nyilatkozatok láttak napvilágot. Patrick Pélissier haiti igazságügyi miniszter kedden közölte, hogy nincs kitűzve a külföldi erők távozásának dátuma, és a kormány olyan jogi kereteken dolgozik, amelyek lehetővé teszik a maradásukat legalább a jövő évi választásokig. A haiti minisztertanács már jóváhagyott egy kétoldalú együttműködési megállapodást, amelyet Félix Ulloa salvadori alelnök szerint nem fognak nyilvánosságra hozni. Ezzel szemben Ulloa és Gustavo Villatoro salvadori biztonsági miniszter hétfőn még úgy nyilatkozott, hogy a katonák azonnal hazatérnek, amint megtalálják a négy eltűnt repülőgép-technikust.

A bűnszervezetek ellen jelenleg egy széttagolt koalíció harcol, amelyben a helyi rendőrség és hadsereg, az ENSZ által támogatott erők, önbíráskodó csoportok, a salvadori kontingens, valamint a Blackwater-alapító Erik Prince új magánbiztonsági vállalata, a Vectus Global vesz részt. A International Crisis Group (ICG) kedden közzétett jelentése szerint azonban a haiti hatóságoknak nincs átfogó stratégiájuk a műveletek összehangolására. A külföldi erők főként a helyi hatóságok eszköztárából hiányzó helikopterekre és kamikaze drónokra támaszkodnak, ám az ICG szerint ezek használata érdemi területi változást nem hozott, csupán a civil áldozatok számát növelte. Az ENSZ adatai szerint 2025 júliusa és 2026 szeptembere között legalább 87 civil, köztük 21 gyermek halt meg dróntámadásokban, 2026 első negyedévében pedig 24 százalékkal nőtt a biztonsági erők által megölt vagy megsebesített civilek aránya.

A válságot tovább súlyosbítja a helyi rendvédelem kritikus állapota és a politikai akarat hiánya. A közel 12 milliós országban tavaly mindössze nyolcezer aktív rendőr teljesített szolgálatot, és közülük is sokan adminisztratív munkát végeznek, vagy nem kaptak harci kiképzést. Az utánpótlás felgyorsítása érdekében a kormány hét hónapról négy alá csökkentette a rendőri képzés idejét. A havi bruttó 300 dolláros alapbér és az átláthatatlan, politikai alapú előléptetési rendszer miatt több egyenruhás másodállásban a magánbiztonsági szektorban dolgozik, fegyvercsempészetbe kezd, vagy közvetlenül a bűnbandáknak segít.

Az ICG jelentése arra is rámutat, hogy a hosszú távú stratégia kidolgozására hivatott Nemzetbiztonsági Tanács felállítása két éve elbukott. A szervezet által megkérdezett volt kormányzati tisztviselők szerint a politikai elit egy része attól tartott, hogy a testület a hírszerzési adatokat a politikai ellenfelekkel való leszámolásra használná fel, míg más vezetők egyszerűen nem akarták elveszíteni a hírszerzési alapok feletti pénzügyi rendelkezési jogot. Az országos stratégia hiánya miatt a különböző haiti rendőri egységek jelenleg is gyakran eltérő műveleti irányelveket követnek, attól függően, hogy éppen melyik külföldi donortól kapják a finanszírozást.

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