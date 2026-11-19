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Ha a jelenlegi adminisztráció nem is képviselteti magát a november 9. és 20. között a törökországi Antalyában zajló COP31-en, az esemény így sem marad az Egyesült Államokból érkező vendégek nélkül.

Az America Is All In, a U.S. Climate Alliance és a Climate Mayors szövetségek közös szervezésében több mint 120 tengerentúli állami és helyi vezető vesz részt a COP31-en, azt követően, hogy tavaly együttesen közel 90 kormányzó, polgármester és városi tisztségviselő látogatta meg a brazíliai COP30-at.

Az ENSZ éves klímakonferenciái a 2015-ben 195 ország által elfogadott Párizsi Klímaegyezményre építenek, amelynek elsődleges célja az, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésével a globális átlaghőmérséklet-emelkedést jóval 2 Celsius-fok alatt tartsa a 21. század végén, az iparosodás előtti szinthez képest. Az egyezményt - melynek egyik részcélja az üvegházhatású gázok globális kibocsátásának 50%-os csökkentése 2030-ig - sok más ország között az Egyesült Államok is aláírta,

de Donald Trump elnök kétszer is kilépett a megállapodásból, legutóbb 2025 januárjában.

Az elnök korábban „átverésnek” nevezte a klímatudományt, és felszólította az országokat, hogy termeljenek több olajat és gázt, miközben a küszködő széntüzelésű erőműveket támogatja. Tehát Trump második hivatali idejének jelentős részét az előző elnökök által bevezetett amerikai klímapolitikai intézkedések visszavonásával tölti.

A Climate Action Campaign Trump Rollback Tracker nevű oldala tucatnyi olyan jelentős lépést sorol fel, amelyeket Donald Trump kormánya az elnök második hivatali ciklusa kezdete óta tett, beleértve a szél- és naperőművek, valamint az elektromos járművek adójóváírásának megszüntetését, illetve a szennyezési és energiahatékonysági szabványok visszavonását.

Mindennek ellenére állami és lokális szinten Trump második ciklusa alatt is szerte az Egyesült Államokban folytatódtak a klímavédelmi intézkedések.

Számos állami és helyi önkormányzat adókedvezményeket biztosít a megújuló energiaforrásokra és az elektromos járművekre, valamint egyéb kibocsátáscsökkentési politikákat is folytat.

Az America Is All In és a Marylandi Egyetem Globális Fenntarthatósági Központjának jelentése szerint a meglévő állami politikák, a piaci trendek és a csökkenő technológiai költségek hatására akár 46%-kal is csökkenhet az USA karbonemissziója 2035-ig a 2005-ös szinthez képest (jelenleg megközelítőleg 20%-os a csökkenés mértéke).

Ezzel együtt központi szövetségi vezetéssel az Egyesült Államok sokkal többet tehetne e téren, és ha nem így lesz, lemaradhat Kína mögött.

Trump a „legnagyobb vesztes”, amiért elkaszálta a klímavédelmi intézkedéseket és kilépett a nemzetközi klímafolyamatból, ezzel átengedve Kínának a dominanciát a tiszta energia területén, miközben a klímaválság továbbra is kulcstéma a választók számára

- fogalmazott John Kerry amerikai demokrata politikus, korábbi külügyminiszter a COP31-en, Trump ellen fordítva az elnök néhány nappal korábban a szélerőművekre tett megjegyzését.

Az előző elnök, Joe Biden kormányzatának klímamegbízottja szerint Donald Trump nem érti a lényeget, így a Kínával való versenyképesség fontosságát sem a tiszta technológiák ellátási láncai területén; ez rímel többek között Gavin Newsom kaliforniai kormányzó szavaira is, aki szerint az Egyesült Államok klímavédelmi intézkedésektől való elzárkózása aláássa az ország versenyképességét.

Bár nem a klímaválság volt a november 3-i amerikai félidős választások központi témája, a globális felmelegedés miatti félelmek rezonáltak az emelkedő energiaárak és az adatközpontok terjedése miatti aggodalommal, és a szavazókat a demokraták felé terelték - mondta Kerry a The Guardian beszámolója szerint. A gyorsuló tengerentúli inflációt az iráni háború mellett a zöld technológiák adókedvezményének megszüntetése is hajtja, a megélhetési költségek emelkedése pedig szerepet játszott a republikánusok vereségében.

A klímaügy számos, a félidős választáson győztes jelölt számára kiemelt fontossággal bír, az eredmények pedig jelzik, hogy

Trump megközelítésével szemben jelentős a belföldi ellenállás, így Kerry bízik benne, hogy az Egyesült Államok hamarosan visszanyeri globális klímaügyi vezető szerepét.

A beszámolók alapján a kongresszusi választási győzelem által felbátorított nagyrészt demokrata politikusok és tisztviselők igyekeznek betölteni a COP31-en a hivatalos delegáció hiányát, az Egyesült Államok visszatérését ígérve a Párizsi Klímaegyezményhez, és hangsúlyozva: a klímacselekvés a tengerentúlon Trump politikája ellenére is folytatódik. Ez pedig a COP31-en részt vevő többi nemzet, illetve a globális klímavédelmi fellépés szempontjából is fontos üzenet; a Reuters beszámolója szerint az America is All In koalíció pavilonja a konferencia legnagyobb tömegeit vonzotta.

Yassamin Ansari arizonai képviselő szerint a demokraták hamarosan törvényjavaslattal állnak elő a klímaváltozás kezelésére, legalábbis jelzésként a választók és a nemzetközi partnerek felé arról, hogy mi jöhet egy leendő demokrata elnök alatt.

A tengerentúli választások több szempontból történelmi eredményei ellenére

a szövetségi szintű amerikai klímavédelmi fellépés esélye korlátozottnak tűnik, miután Trump még csak mandátuma felénél jár, és továbbra is vétójoggal rendelkezik, amit a demokraták kétharmados kongresszusi többség híján nem tudnak majd felülbírálni.

Ahogy Trump elnöknek alkalmazkodnia kell majd az új washingtoni hatalmi erőviszonyokhoz, úgy a kongresszusi demokratáknak is, ezért a következő éveket valószínűleg az arról szóló tárgyalások fogják majd meghatározni, hogy mit lehet reálisan elérni egy megosztott kormány alatt; ezért továbbra is jelentős bizonytalanság uralhatja a klímatémát a tengerentúlon Al Gore volt alelnök szerint.

A demokraták a meghallgatások, kivizsgálások és egyéb eljárások alkalmazásával valamelyest hátrébb szoríthatják Trump politikáját, valamint a kongresszus kiadásokat ellenőrző hatalmát is felhasználhatják a kezdeményezések finanszírozásának védelmére vagy visszaállítására. Emellett megpróbálhatnak olyan törvényjavaslatot is keresztülvinni, amely visszaállítja a korábbi kormányzatok által bevezetett, tiszta energiával kapcsolatos kezdeményezések egy részét. Továbbá, a többséggel rendelkező kongresszusi demokraták nyomozást terveznek indítani a Trump-adminisztráció olaj- és gáziparral kapcsolatos ügyleteivel kapcsolatban is, beleértve például az oroszokkal kötött dízelolaj-üzletet is.

Mindez azt jelenti, hogy noha a demokraták választási győzelme belföldön és nemzetközi szinten is esélyt teremt a klímapolitika megújítására, az USA klímavédelmi vezető szerepének helyreállítása időbe telik, a világ pedig nagy valószínűséggel nem várhatja el az Egyesült Államoktól, hogy megbízható és konstruktív partner legyen a klímatárgyalásokon, amíg Donald Trump van hatalmon, aki valószínűleg továbbra is folytatni fogja a fosszilis tüzelőanyagok termelésének fokozását, miközben gyengíti a nemzetközi klímaegyüttműködést - akkor is, ha a választók nem helyeslik mindezt.

Az amerikai klímapolitika feletti hatalom nagyrészt a végrehajtó hatalom kezében összpontosul, ami azt jelenti, hogy a szélesebb körű, hatásosabb klímapolitikai intézkedésekre valószínűleg a 2028-as elnökválasztás utánig kell várni.

Ironikus módon Trump legnagyobb hozzájárulása a klímaváltozás elleni küzdelemhez az iráni háború kirobbantása volt,

amely a Hormuzi-szoros lezárásának és az ezáltal az olaj- és gázpiacokon okozott zavarnak köszönhetően 0,4%-kal csökkentette az energiával kapcsolatos globális szén-dioxid-kibocsátást - mutatnak rá elemzők, akik szerint ugyanakkor a tartós fordulathoz a tiszta technológiák telepítéseinek gyorsítására lenne szükség. Az Egyesült Államok Kína mögött a második legnagyobb kibocsátó, historikusan, illetve az egy főre jutó emisszió tekintetében pedig az elsőszámú szennyező.

Címlapkép forrása: Larissa Schwedes/picture alliance via Getty Images