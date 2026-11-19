Az Amerikai Autószövetség (AAA) adatai szerint a benzin átlagos kiskereskedelmi ára az Egyesült Államokban 15 százalékkal esett vissza a szeptemberi csúcshoz képest,
a múlt héten pedig 18 éve nem látott mértékű egynapos árcsökkenést regisztráltak.
A jelenlegi, gallononkénti (mintegy 3,8 liter) 3,75 dollár körüli ár március 15. óta a legalacsonyabb, vagyis az amerikai–iráni háború kirobbanását követő hetek óta nem volt ilyen olcsó a tankolás. Ez az összeg persze még mindig jóval meghaladja a harcok előtti 2,90 dolláros, illetve a Donald Trump második elnöki beiktatásakor, 2025 januárjában mért 3,10 dolláros átlagot.
A benzinár alakulása kiemelt jelentőségű az amerikai gazdaságban, mivel alapvetően határozza meg a lakosság inflációs várakozásait. A fogyasztói kosárban a benzin közel 2,9 százalékos súllyal szerepel, míg az összes többi üzemanyag – beleértve a gázolajat is – alig éri el a 0,1 százalékot. A mostani áresés politikai szempontból is kedvező a Trump-adminisztráció számára, az ár ugyanis közelít a lélektani határnak számító 3,50 dolláros szinthez. Kutatások szerint ezen érték alatt a benzinár témája nagyrészt eltűnik a híradásokból és a közbeszédből.
Az árak mérséklődésének oka az olajfinomító ipar működésében keresendő, írja a Bloomberg szakértője. Az iráni és az ukrajnai háború komoly kiesést okozott a közel-keleti és az orosz gázolajgyártó kapacitásokban, ami az egekbe lökte a dízel és a kerozin árát. A kiesés pótlására az amerikai és európai finomítók maximális kapacitással üzemelnek, még a szokásos őszi karbantartásokat is elhalasztották. A kőolaj feldolgozásakor azonban nem lehet kizárólag gázolajat előállítani, az amerikai üzemeket ráadásul kifejezetten úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb benzint nyerjék ki az olajból.
A helyzetet fokozza, hogy a gázolajban gazdagabb közel-keleti kőolaj hiánya miatt a finomítók egyre inkább az amerikai palaolajat dolgozzák fel, amelyből aránytalanul sok benzin keletkezik.
A gázolajhiány tehát közvetve kínálati bőséget teremtett a benzinpiacon, éppen akkor, amikor a kereslet több okból is gyengül.
A nyári utazási szezon végeztével a fogyasztás szezonálisan is visszaesett – az USA-ban a július-augusztusi időszak 25 éves mélypontot hozott a magas árak miatt –, emellett az elektromos autók rohamos terjedése Kínában, Brazíliában, Németországban és Indiában strukturálisan is csökkenti az igényeket.
A kínálat bővülését és az árak csökkenését további tényezők is segítik. A téli minőségű benzin előállítása eleve olcsóbb, mivel a hidegebb időben olyan illékonyabb adalékanyagok, például bután is keverhetők hozzá, amelyeket a nyári hőségben nem lehetne használni. Emellett a közel-keleti nyersolajszállítások is megközelítették a háború előtti szintet, így Kína növelni tudta finomítói kapacitását és üzemanyag-exportját. Mindezek hatására a kisebb túlkínálat már a finomítók jövedelmezőségét is rontja, mivel az iparági finomítói árrések nyolchavi mélypontra estek. Egyes régiókban a vállalatok már veszteséggel állítják elő a benzint, így profitjukat kizárólag a gázolajon realizálják.
A folyamat ugyanakkor kezd a határaihoz érni.
A felpörgetett termelés ellenére a globális benzinkészletek szinte mindenhol alacsonyak, ami gátat szab a további jelentős áresésnek.
Az Egyesült Államokban a tartalékok az év ezen szakaszában szokásos tízéves sáv legalsó szintjén állnak, így a piaci egyensúly helyreállásához a kőolajellátás teljes, háború előtti szintre történő visszatérésére és a közel-keleti helyzet tartós rendeződésére van szükség.
Magyarországon is szemmel látható az ellentét
A nem mindennapi üzemanyagpiaci folyamatok természetesen nem csak a tengerentúlon, de Európa szerte, így Magyarországon is érezhetőek. Az amerikai kontraktusokat követve az európai dízelmarzs is nagy esésben van, miközben a gázolaj prémiuma történelmi magasságokban oldalazik már egy ideje.
Ezek hatására
2022 vége óta nem látott különbség alakult ki a magyar benzin és a dízel ára között,
egy liter benzinért jelenleg 588, a dízel literéért pedig 699 forintot kell fizetni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Veszélyben az időskori megélhetés: a kiegészítő nyugdíjpillérek átalakítását sürgeti a hatóság
A túl bonyolult megoldások sokakat elriaszthatnak.
Kiderült, mennyit ér a Koenigsegg - A tőzsdére lépést fontolgatja a szuperautó-gyártó
Friss forrást vont be a cég.
Megszólalt az amerikai energiaügyi miniszter: segítség jöhet az európai dízelválságra
Növelnék az olaj- és dízelexportot.
Új formátumú IKEA nyílik a szomszédban
Kisebb, mint szokott.
Elszakadhat az utolsó szalmaszál is, amelybe Zelenszkij kapaszkodik – Végzetesen meggyengültek Ukrajna legfőbb támaszai
Politico: egyre kevésbé tudnak beleszólni az ukrajnai rendezés kérdésébe a „tettre készek”.
Kiderült, mivel lőtték megint szét a Krími hidat az ukránok
Elmondta a vezérkar, milyen fegyvert használtak.
Sokan igent mondanának az ukrán kukoricára – Tényleg nem ússzuk meg?
Nem fog menni import nélkül?
Látlelet a magyar felsőoktatásról: "Összekacsintunk a hallgatókkal, hogy nem adunk tudást, de átengedünk"
Értékelte a szakma, hogy milyen égető feladatok várnak az egyetemekre a küszöbön álló átalakulás előtt.
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
2008 óta nem volt ilyen: több hitelt vettek fel a magyarok, mint amennyit félretettek
A III. negyedévben 2008 óta először több hitelt vettünk fel, mint amennyit megtakarítottunk. A magyar háztartások pénzügyi vagyona egy év alatt 10,1 százalékkal, 127,7 ezer milliárd forintra
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Mesterséges intelligencia és közérdekű adatigénylések
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) új állásfoglalása kiemelt figyelmet fordít a mesterséges intelligenciával generált közérdekű adatigénylések kérdésének. E
A bukott CEO távozása után is eshet még az árfolyam
Jensen Huang távozása ismét ráirányította a figyelmet arra, milyen árfolyamhatása lehet egy vezérigazgató-váltásnak. Több mint kétezer amerikai vezérigazgató távozását elemezve azt talá
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Vége a bonyolult szűrőbeállításoknak: mesterséges intelligencia segít autót keresni (x)
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Szexbotrány az Nvidia élén: bajban van a chipgyártó?
Hiába jelentett erőset a cég, sötét felhők gyülekeznek felette.
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
Hova tűntek a nagy pénzek lakáspiacról?
Mit mutat a hangulatfelmérés?