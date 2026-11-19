Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Amerikai Autószövetség (AAA) adatai szerint a benzin átlagos kiskereskedelmi ára az Egyesült Államokban 15 százalékkal esett vissza a szeptemberi csúcshoz képest,

a múlt héten pedig 18 éve nem látott mértékű egynapos árcsökkenést regisztráltak.

A jelenlegi, gallononkénti (mintegy 3,8 liter) 3,75 dollár körüli ár március 15. óta a legalacsonyabb, vagyis az amerikai–iráni háború kirobbanását követő hetek óta nem volt ilyen olcsó a tankolás. Ez az összeg persze még mindig jóval meghaladja a harcok előtti 2,90 dolláros, illetve a Donald Trump második elnöki beiktatásakor, 2025 januárjában mért 3,10 dolláros átlagot.

A benzinár alakulása kiemelt jelentőségű az amerikai gazdaságban, mivel alapvetően határozza meg a lakosság inflációs várakozásait. A fogyasztói kosárban a benzin közel 2,9 százalékos súllyal szerepel, míg az összes többi üzemanyag – beleértve a gázolajat is – alig éri el a 0,1 százalékot. A mostani áresés politikai szempontból is kedvező a Trump-adminisztráció számára, az ár ugyanis közelít a lélektani határnak számító 3,50 dolláros szinthez. Kutatások szerint ezen érték alatt a benzinár témája nagyrészt eltűnik a híradásokból és a közbeszédből.

Az árak mérséklődésének oka az olajfinomító ipar működésében keresendő, írja a Bloomberg szakértője. Az iráni és az ukrajnai háború komoly kiesést okozott a közel-keleti és az orosz gázolajgyártó kapacitásokban, ami az egekbe lökte a dízel és a kerozin árát. A kiesés pótlására az amerikai és európai finomítók maximális kapacitással üzemelnek, még a szokásos őszi karbantartásokat is elhalasztották. A kőolaj feldolgozásakor azonban nem lehet kizárólag gázolajat előállítani, az amerikai üzemeket ráadásul kifejezetten úgy tervezték, hogy a lehető legtöbb benzint nyerjék ki az olajból.

A helyzetet fokozza, hogy a gázolajban gazdagabb közel-keleti kőolaj hiánya miatt a finomítók egyre inkább az amerikai palaolajat dolgozzák fel, amelyből aránytalanul sok benzin keletkezik.

A gázolajhiány tehát közvetve kínálati bőséget teremtett a benzinpiacon, éppen akkor, amikor a kereslet több okból is gyengül.

A nyári utazási szezon végeztével a fogyasztás szezonálisan is visszaesett – az USA-ban a július-augusztusi időszak 25 éves mélypontot hozott a magas árak miatt –, emellett az elektromos autók rohamos terjedése Kínában, Brazíliában, Németországban és Indiában strukturálisan is csökkenti az igényeket.

A kínálat bővülését és az árak csökkenését további tényezők is segítik. A téli minőségű benzin előállítása eleve olcsóbb, mivel a hidegebb időben olyan illékonyabb adalékanyagok, például bután is keverhetők hozzá, amelyeket a nyári hőségben nem lehetne használni. Emellett a közel-keleti nyersolajszállítások is megközelítették a háború előtti szintet, így Kína növelni tudta finomítói kapacitását és üzemanyag-exportját. Mindezek hatására a kisebb túlkínálat már a finomítók jövedelmezőségét is rontja, mivel az iparági finomítói árrések nyolchavi mélypontra estek. Egyes régiókban a vállalatok már veszteséggel állítják elő a benzint, így profitjukat kizárólag a gázolajon realizálják.

A folyamat ugyanakkor kezd a határaihoz érni.

A felpörgetett termelés ellenére a globális benzinkészletek szinte mindenhol alacsonyak, ami gátat szab a további jelentős áresésnek.

Az Egyesült Államokban a tartalékok az év ezen szakaszában szokásos tízéves sáv legalsó szintjén állnak, így a piaci egyensúly helyreállásához a kőolajellátás teljes, háború előtti szintre történő visszatérésére és a közel-keleti helyzet tartós rendeződésére van szükség.

Az amerikai benzin finomítói prémiumának alakulása (USD/hordó)

Magyarországon is szemmel látható az ellentét

A nem mindennapi üzemanyagpiaci folyamatok természetesen nem csak a tengerentúlon, de Európa szerte, így Magyarországon is érezhetőek. Az amerikai kontraktusokat követve az európai dízelmarzs is nagy esésben van, miközben a gázolaj prémiuma történelmi magasságokban oldalazik már egy ideje.

Ezek hatására

2022 vége óta nem látott különbség alakult ki a magyar benzin és a dízel ára között,

egy liter benzinért jelenleg 588, a dízel literéért pedig 699 forintot kell fizetni.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images