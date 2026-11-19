Felborult a szenegáli partoknál egy hajó, amelyen több tucatnyian akartak eljutni feltehetőleg a Spanyolországhoz tartozó Kanári-szigetekre. Legkevesebb egy ember meghalt, többen pedig eltűntek. A nyugat-afrikai ország hatóságai elkezdték a kutatást az esetleges túlélők után, és ez még csütörtökön, egy nappal a tragédia után is tartott. A spanyol kormány adatai szerint november első felében többen értek partot a Kanári-szigeteken, mint 2025-ben fél év alatt.

A helyi hatóságok szerint a baleset akkor következett be, amikor a migránsokat a parttól elindult kisebb halászhajókról egy nagyobbra próbáltak átszállítani. A nagy hajó egy sziklának ütközött. Boubacar Séye, a Horizons Sans Frontieres nevű nonprofit szervezet elnöke csütörtökön közölte, hogy addig az időpontig négy holttestet találtak meg.

Ousmane Sene, Yenne polgármesteri hivatalának vezetője szerint a hajó a Dakartól délre fekvő város partjainál süllyedt el. "A baleset hajnali három óra körül történt. Amikorra a helyszínre érkeztünk, a hajó már partra sodródott" - tette hozzá.

Elmondása szerint a tűzoltók egy holttestet emeltek ki a vízből, a rendőrség pedig őrizetbe vett egy túlélőt. A túlélők beszámolói alapján a hajón mintegy százan utazhattak - közölte a hivatalvezető. A környező településeken megtaláltak további két holttestet, de Ousmane Sene szerint egyelőre nem egyértelmű, hogy ők is ennek a hajótörésnek az áldozatai-e.

Az utóbbi időszakban jelentősen megnőtt a Nyugat-Afrikából a Kanári-szigetekre lélekvesztőkön eljutni igyekvő migránsok száma - közölték a helyi hatóságok.

A szenegáli haditengerészet tájékoztatása szerint a hét folyamán 48 óra alatt több mint 1400 olyan embert mentettek ki, akik egyszerű halászhajókon próbáltak eljutni a Spanyolországhoz tartozó szigetekre.

Szombaton csaknem 1500 migráns ért partot a Kanári-szigeteken, ami 2020 óta a legmagasabb napi szám volt.

A szenegáli kormány közleménye szerint a szerdai kormányülésen Bassirou Diomaye Faye szenegáli elnök aggasztónak nevezte, hogy ismét egyre több migráns indul el Európa felé, és követelte a partvidék ellenőrzésének megerősítését.

A spanyol kormány adatai szerint november első felében több mint 11 ezer migráns ért partot a Kanári-szigeteken.

A belügyminisztérium adatai alapján ez a szám meghaladja a 2025 egészében regisztrált oda érkezők számának felét.

A nyugat-afrikai partoktól a Kanári-szigetek felé vezető atlanti útvonal a világ egyik legveszélyesebb migrációs útvonalának számít.

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