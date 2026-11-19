A New York Times Dealbook Summit nevű rendezvényén Musk határozottan cáfolta azokat az ukrán állításokat, amelyek szerint szándékosan lassították volna le a Starshield szolgáltatását. Az üzletember úgy fogalmazott, hogy Zelenszkij és általában véve Ukrajna sem mond mindig igazat. A nyilatkozat előzménye, hogy az ukrán elnök szerdán közölte, továbbra is sebességkorlátozások vannak érvényben a Starshield hálózatán. Ez nehezíti az orosz rakéta- és dróncsapások elhárítását, ezért már tárgyalnak az amerikai féllel.

Az Oroszország által 2022 februárjában megtámadott Ukrajna harctéri kommunikációja és drónműveletei nagymértékben függnek a SpaceX technológiájától. Musk a mostani interjúban igyekezett éles határt húzni a két rendszer közé.

Rámutatott, hogy a Starlink egy kereskedelmi műholdhálózat, amelyet nem fegyvernek szántak, így a támadó műveletek megakadályozása érdekében valóban vonatkoznak rá sebességkorlátozások.

Az ilyen jellegű katonai küldetésekre a SpaceX által fejlesztett, de az amerikai kormányzat által üzemeltetett Starshield hálózat szolgál. Musk hangsúlyozta, hogy ez utóbbi rendszer az Egyesült Államok tulajdonában és irányítása alatt áll, így bármilyen sebesség- vagy használati korlátozásról az amerikai hadsereg, a védelmi minisztérium, végső soron pedig Donald Trump elnök dönt.

A The Wall Street Journal ugyanakkor korábban amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy valójában maga Musk rendelte el a szolgáltatás lassítását. A SpaceX vezetője később elismerte, hogy korlátozták Ukrajna hozzáférését a Starlinkhez, mivel az ukrán hadsereg megsértette a felhasználási feltételeket, és halálos kimenetelű, támadó dróncsapásokhoz használta a polgári hálózatot. Musk közlése szerint ezt a kiskaput bezárták, jóllehet az ukrán tisztviselők vitatták a vádakat.

Az üzletember szerint Zelenszkij valójában most is azt kéri, hogy a kereskedelmi Starlink műholdakat vethessék be katonai akciókhoz, ám a SpaceX ezt a konfliktus kezdete óta következetesen megtagadja. Az üggyel kapcsolatban az ukrán külügyminisztérium és az elnöki hivatal sem reagált a megkeresésekre.

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