Az amerikai székhelyű Conflict Insights Group (CIG) kutatóintézet jelentése szerint az orosz védelmi minisztérium alá tartozó félkatonai szervezet egyre gyakrabban alkalmazza a ZALA Lancet típusú, egyszer használatos támadódrónokat a nyugat-afrikai országban. Április óta a légi- és dróncsapások intenzitása több mint a kétszeresére nőtt, az ezekhez köthető halálesetek száma pedig közel 150 százalékkal emelkedett.
A mali katonai vezetés a 2020-as és 2021-es puccsok után fordult el az ENSZ-békefenntartóktól és a francia csapatoktól, hogy Oroszországtól kérjen segítséget. Kezdetben a Wagner-csoport zsoldosai érkeztek az országba, ám a feladatokat tavalyra a moszkvai szaktárcához szorosabban kötődő Afrika Hadtest vette át. A jelenleg mintegy 2500 fővel állomásozó orosz egység a helyi kormányerők oldalán harcol az al-Kaidához és az Iszlám Államhoz köthető fegyveresek, valamint a szeparatista lázadók ellen.
A fordulópontot az idei április hozta el, amikor a tuareg vezetésű Azawadi Felszabadítási Front és az al-Kaidával szövetséges Dzsamaat Nuszrat al-Iszlám val-Muszlimín taktikai szövetségre lépve összehangolt támadást indított. A felkelők több várost elfoglaltak, és a főváros közelében lévő otthonában megölték Mali védelmi miniszterét.
Bár az orosz és a mali erők azóta visszafoglaltak bizonyos területeket, a tavaszi kudarc látványos taktikai váltásra kényszerítette őket.
Az Afrika Hadtest többféle pilóta nélküli eszközt is csatasorba állított. A térséget figyelő elemzők szerint az iráni tervezésű Sahed drónokat, valamint azok orosz gyártású változatait, a Garpija-A1-et és a Gerany-2-t is többször bevetették. A legjelentősebb változást mégis a ZALA Aero által gyártott Lancet támadódrónok, valamint a velük párban működő felderítőeszközök megjelenése hozta. A kutatók április óta legalább tíz olyan csapást azonosítottak, ahol ezt a két típust együttesen alkalmazták, és legalább egy esetben szinte bizonyosan civileket szállító járművet találtak el.
A fegyveres konfliktusok adatait gyűjtő ACLED statisztikái szerint az áprilist megelőző egy évben heti átlagban alig hét légicsapást rögzítettek Maliban, ami a tavaszi offenzíva után közel tizenhatra ugrott. Ezzel párhuzamosan a támadások halálos áldozatainak száma a korábbi heti huszonötről több mint hatvanra emelkedett.
A CIG szakértői szerint a civil áldozatok számának megugrása kontraproduktív, mivel akaratlanul is az iszlamista szervezetek toborzását segíti, és a felkelőket erősíti. Justin Lynch, a kutatóintézet ügyvezető igazgatója úgy fogalmazott, hogy az orosz Afrika Hadtest gyakorlatilag a kamikazedrónok élő reklámfelületévé változtatta Malit, a fegyverek bemutatója során pedig civilek halnak meg. Az orosz és a mali kormány nem reagált a jelentéssel kapcsolatos megkeresésekre.
Forrás: Reuters
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