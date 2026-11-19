Négy európai, magát megnevezni nem kívánó kormányzati forrás arról beszélt a portálnak, hogy

a három társelnök ország – Németország, Franciaország, Nagy-Britannia – vezetőjének autoritása döntő Ukrajna sikeressége szempontjából, ugyanakkor ez az autoritás jelentősen gyengült az utóbbi időben.

Németországban és Franciaországban a vezetés ingatag. Nagy-Britanniában Andy Burnham miniszterelnök elhatározása elég szilárdnak tűnik Ukrajnát illetően, de még keresi az útját, úgyhogy várunk

– nyilatkozott egy európai diplomata.

Németországban Friedrich Merz pártja, a CDU jelentősen meggyengült, miközben előretört a nyíltan oroszbarát és Ukrajna támogatását leállítani szándékozó AfD. Emmanuel Macron francia elnök jövő tavasszal búcsúzik posztjáról, utódaként pedig a legnagyobb esélyes Marine Le Pen, aki szintén drasztikusan visszavenne Ukrajna támogatásából.

Egyelőre csak Burnham mögött áll szilárd többség, de a júliusban hivatalba lépett brit kormányfő inkább belpolitikai ügyekkel van elfoglalva, és kevésbé tud a világ dolgaira koncentrálni, mint elődje, Keir Starmer.

A „tettre készek koalíciója” 2025. március 2-án alakult meg, két nappal azt követően, hogy Trump és alelnöke, J. D. Vance kioktató hangnemben beszélt az Ovális Irodában Volodimir Zelenszkij ukrán államfővel. Az amerikai elnök Ukrajna szuverenitását csorbító terveinek hátterében a koalíció Zelenszkij védelmének kulcsfontosságú támaszává vált.

Ez azt jelentette, hogy Ukrajna támogatói konkrét bizonyítékkal tudták alátámasztani Trump számára, hogy az európaiak hajlandóak saját katonáikat, felszerelésüket és pénzüket kockára tenni a békemegállapodás biztosítása érdekében. Abban reménykedtek, hogy ezáltal egy akármilyen megállapodás igazságos lesz

– írja a Politico.

A béketárgyalások és a koalíciós találkozók lendülete azonban elapadt és egyre gyengült, miután az Egyesült Államok és Izrael tavasszal háborút indított Irán ellen.

A „tettre készek” utoljára augusztusban találkoztak államfői-kormányfői szinten. A mostani találkozó egybeesik azzal, hogy újraindultak a háromoldalú tárgyalások az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna között, miután Trump újra belevágni látszik abba a törekvésébe, hogy lezárja az ukrajnai háborút.

A „tettre készek” csütörtöki találkozóján részt vesz az amerikai elnök két megbízottja, Steve Witkoff és Jared Kushner, akik az Oroszországgal és Ukrajnával folytatott tárgyalások rendszeres résztvevői.

Bár Ukrajna számára a „tettre készek koalíciója” korántsem tud olyan mértékű támogatást nyújtani, mint szeretnék, azt belátják, hogy ez is több, mint a semmi, és lehet, hogy ennél jobbat nem is kaphatnak.

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