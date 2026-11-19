Jövőre írhatják alá a végleges szerződést Lengyelország első atomerőművének megépítéséről az amerikai kivitelezővel. A beruházást irányító lengyel állami vállalat közlése szerint a főbb kereskedelmi feltételekben már sikerült megállapodni, a tényleges építkezés pedig 2028-ban veheti kezdetét a Balti-tenger partján.

A szénfüggőség csökkentésére törekvő Lengyelország az amerikai Westinghouse Electric vállalatot választotta ki az ország első atomerőművének felépítésére. A projektért felelős lengyel társaság, a PEJ csütörtöki tájékoztatása szerint

a tárgyalások jól haladnak az amerikai konzorciummal, így a kivitelezési szerződést várhatóan jövőre kötik meg.

A létesítmény leendő üzemeltetőjének szóvivője elmondta, hogy a legfontosabb üzleti feltételekről már megszületett az egyezség. Jelenleg a részletes rendelkezések és a szerződéses mellékletek véglegesítése zajlik. A lengyel fél célja, hogy az év végéig a lehető legtöbb nyitott kérdést lezárják a tárgyalások során.

Az ütemterv szerint az erőmű első blokkjának építése 2028-ban kezdődik, a kivitelezés pedig 2036-ban fejeződik be.

Forrás: Reuters

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