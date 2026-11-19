Jemenben 2014 óta polgárháború dúl az Irán által támogatott síita húszik (hivatalos nevükön Anszár-Allah) és a nemzetközileg elismert kormányerők közt, az iszlamista radikálisok az évek során megkaparintották az ország nyugati kikötővárosait és a fővárost, Szanaát is.
A felkelők 2022-ben egy meglepően tartósnak bizonyuló tűzszünetet kötöttek a kormányerőkkel, illetve a szaúdiakkal, és az izraeli-palesztin konfliktus kirobbanásáig relatíve csöndben is voltak. A harcok bedurvulására egészen szeptember elejéig kellett várni: bár a felek egymásra mutogatnak, valószínű, hogy Rijád gondolta úgy, hogy most jött el az ideális pillanat a vörös-tengeri hajóforgalmat veszélyeztető lázadók kifüstölésére.
A harcok kirobbanása előtt úgy tűnhetett, hogy az olajmonarchia rég nem látottan jó helyzetbe került, hiszen sikerült védelmi megállapodást kötnie az iszlám világ két legerősebb katonai hatalmával, Törökországgal és Pakisztánnal (utóbbi ráadásul az egyetlen iszlám atomhatalom). Ugyanakkor, ha Rijádban azt hitték, hogy ez a megállapodás számottevő katonai segítségnyújtást is magában fog foglalni, minimum naivak voltak: eddig sem Pakisztántól, sem Törökországtól nem kaptak érdemi támogatást. Nyugati források szerint a pakisztáni légierő korlátozott légicsapásokat végrehajtott ugyan, de ezt Iszlamabád egyfelől tagadja, másfelől túl sok hatást a jelek szerint nem értek el.
Áden nyomul, csak rossz irányba
Szeptember végén aztán megindult az elsőre még reményteljesnek tűnő offenzíva: a jemeni kormányerők Rijád légitámogatása mellett megpróbálták felszabadítani a Vörös-tenger partja mentén elhelyezkedő síkságokat, két kisebb, de kikötővel rendelkező települést is elértek, ráadásul felszabadították az ország harmadik legnagyobb városát, Taizzt.
Október legelején az ádeni kormány annyira nyeregben érezte magát, hogy nem kisebb célt tűzött ki, mint a főváros, Szanaa visszafoglalását. Erre már egy hónappal ezelőtt is nulla esély volt, de ekkora pofonra valószínűleg kevesen számítottak.
Történt ugyanis, hogy szaúdi légicsapások ide, iráni támogatás akadályozása oda, a húszik nemhogy nem szenvedtek vereséget, egyenesen ellentámadásba mentek át:
villámgyorsan visszafoglalták az ország délnyugati csücskét, bekerítették Taizzt, a kormányerők fővárosa, Áden pedig kényelmes lőtávolságba került.
Rijád részéről további aggodalomra adhat okot, hogy a húszik nemcsak visszafoglaltak területeket, az Ádeni-öböl partján nyugatról keletre haladtak előre annyira, hogy Áden városától most nagyjából kilencven kilométerre húzódik a frontvonal a part mentén, hetven kilométerre észak-déli irányból. Hogy rosszabb legyen a helyzet, Ádentől keletre a húszik mindössze ötvenöt kilométerre vannak a tengerparttól, ha offenzívát indítanak, megvan az esélyük arra, hogy szárazföldön elvágják a kormányerők központját az ország többi részétől. Ezt egyelőre ugyanakkor nem kell készpénznek venni, a húszik pont kedden nyilatkoztak arról, hogy jelenleg nem tervezik „a déli kormányzóságok” megszállását.
A régi gondok is megmaradtak
Azok a problémák, amik eddig akadályozták a koalíciós erőket, továbbra is fennállnak:
- A jemeni kormányerők felszereltsége és harcértéke eddig is kérdéses volt, a húszi előre nyomulás csak tovább rontott a kilátásokon.
- Az arab országok reguláris fegyveres erőinek parancsonki láncolata tradicionálisan rugalmatlan, „urambátyám” rendszerre épülő, ez alól csak Jordánia képez valamennyire kivételt.
- A húszik az egyébként régiós szinten jól felszerelt szaúdi légierő számára nagyon nehéz célpontot nyújtanak, nincsenek igazán komoly értéket képviselő célpontjaik, a fegyvereiket a hegyes-völgyes terepen kiválóan tudják rejteni.
- Ezzel ellentétben a lázadók rendszeresen tudnak támadni nagyon értékes célpontokat az olajmonarchiában: az energetikai infrastruktúrát és Rijádot is többször lőtték a konfliktus során, a szaúdiak tehát gyakorlatilag konstans „mínuszban” jönnek ki a lövésváltásokból.
Mindent összevetve a helyzet a koalíciós erők szemszögéből az elmúlt bő egy hónapban csak romlott:
nem tudták tehermentesíteni a vörös-tengeri hajóforgalmat, területeket veszítettek, a morál a sorozatos kudarcok miatt valószínűleg romokban.
A fontos kérdést most az jelenti, hogy a húszik megpróbálják-e kihasználni a lendületet, és megindulnak-e Áden felé. A város bevétele katasztrófát jelentene a kormányerők számára, kereskedelmi szempontból használható kikötőjük csak Al-Halafban maradna. Azt nem lehet teljes magabiztossággal állítani, hogy a felkelők könnyedén lerohannák az ideiglenes fővárost, hiszen ez logisztikailag megterhelő feladat lenne, de ha a kormányerők védelme összeomlik, könnyen megeshet, hogy a húszi offenzíva megállításához az egyébként nem túl jó tapasztalatokkal rendelkező szaúdi hadseregre is szükség lenne, az pedig egyáltalán nem biztos, hogy Rijád a korábbi konfliktusok keserű emlékei után szívesen vonulna fel szárazföldi csapatokkal Jemenben.
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