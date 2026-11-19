A demokraták legutóbb 1958-ban, Dwight Eisenhower republikánus elnök második ciklusa idején tudtak legalább kilenc szenátusi mandátumot elhódítani a félidős választásokon.

Akkor tizenhárom széket vettek el a republikánusoktól, és az újonnan létrehozott két alaszkai helyet is megszerezték, így összesen tizenöt mandátummal növelték a frakciójukat. A mostani, 56 fős többség a 2011 januárjában leköszönt 111. kongresszus óta a legerősebb demokrata jelenlétet jelenti a felsőházban.

Chuck Schumer, a szenátusi demokraták vezetője a közösségi médiában közzétett nyilatkozatában úgy fogalmazott, hogy

az 56 mandátum néhány hónappal ezelőtt még elképzelhetetlen eredménynek tűnt.

Hozzátette, hogy a választási ciklus elején a legtöbben még az 51 fős demokrata többséget sem tartották reális lehetőségnek.

A szenátusi áttörés mellett a demokraták a képviselőházban is visszaszerezték az irányítást, ahol keddig bezárólag 42 mandátumot hódítottak el a republikánusoktól.

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