Örményország öt éven belül, 2027 és 2031 között teljes mértékben rendezni szeretné kapcsolatait Törökországgal, és meg akarja nyitni a határt – jelentette ki csütörtökön Ararat Mirzoján örmény külügyminiszter.

A politikus erről a kormányülésen beszélt, amelyet a kabinet hivatalos YouTube-csatornáján közvetítettek.

A szomszédsági viszony rendezésének elsődleges sorrendjében az (Azerbajdzsánnal fennálló) béke intézményesítése mellett célul tűzzük ki a 2027–2031-es időszakra Törökországgal a kapcsolatok teljes rendezését és a határok megnyitását

– mondta.

Bár Törökország 1991-ben – a Szovjetunió szétesésekor – elismerte Örményország függetlenségét, a két, egymással szomszédos ország között azóta sem létesültek diplomáciai kapcsolatok.

A törökök és az örmények között folyamatos viták vannak amiatt, hogy Örményország szerint az Oszmán Birodalom az első világháború idején népirtást hajtott végre a birodalom örmény lakossága ellen. Ankara nem ismeri el, hogy genocídium történt volna.

A két ország közös határát Ankara zárta le egyoldalúan 1993 áprilisában az Örményország és Azerbajdzsán között vívott első hegyi-karabahi háború miatt.

A háborúban Törökország Azerbajdzsán szoros szövetségese volt, majd a 2020-as második hegyi-karabahi háborúban is aktívan támogatta Bakut, többek között Bayraktar drónokkal.

2009-ben Zürichben a török és az örmény külügyminiszter a diplomáciai kapcsolatok megteremtéséről és a kölcsönös kapcsolatok alapelveiről szóló jegyzőkönyveket írt alá, azonban ezek ratifikációja azóta sem történt meg.

2018-ban Örményország bejelentette a jegyzőkönyvek érvénytelenítését. 2021-ben a két ország kinevezte a konfliktus rendezésével foglalkozó különmegbízottjait.

2025-ben az örmény és török különmegbízott a két ország határán találkozott a normalizációs folyamat megvitatására. Megerősítették, hogy készek erőfeszítéseket tenni a 2022-es megállapodások végrehajtása érdekében, amelyekben kötelezettséget vállaltak a határ megnyitására más országok állampolgárai és diplomataútlevéllel rendelkezők számára.

Címlapkép forrása: Diego Cupolo/NurPhoto via Getty Images