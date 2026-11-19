Neptun típusú, ukrán fejlesztésű szárnyas rakéták rongálták meg az orosz szárazföldet a Krím félszigettel összekötő híd tartóívét és az alatta húzódó vasúti pályát csütörtökre virradóra - jelentette be az ukrán fegyveres erők vezérkara és a védelmi minisztérium.

Ez a héten már a harmadik támadás az orosz hadiutánpótlás fő ütőerét jelentő híd ellen, amit válaszcsapásként értékel a közlemény, kiemelve, hogy csak az elmúlt éjszaka Oroszország 98 drónt és rakétát lőtt ki ukrajnai célpontokra.

A híd közúti forgalomra fenntartott szakaszát a hét elején az ukrán drónok és rakéták már annyira megrongálták, hogy beleszakadt a tengerbe, ma hajnalban pedig a vasúti szakasz kapott újabb találatokat.

Arról egyelőre nem lehet biztosat tudni, hogy mekkora károkat szenvedett a híd a mai támadás során.

A korábbi akciók biztosan megrongálták a szerkezetet, mivel két napig nem tudtak rajta haladni a vonatok, és a tegnap újraindult forgalom is csak 25-30 km/h-val haladt.

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