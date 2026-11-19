Emmanuel Macron francia elnök szerint újra napirendre kell tűzni Ukrajna NATO-csatlakozásának kérdését, mivel az ország erős és jól felszerelt hadserege miatt a tagság kulcsfontosságú Európa biztonsága szempontjából. Az államfő a berlini csúcstalálkozó után beszélt erről, ahol az európai vezetők Donald Trump amerikai elnökkel és különmegbízottjaival is egyeztettek.

A francia elnök az Ukrajnát támogató európai országok vezetőinek berlini találkozóját követően nyilatkozott az újságíróknak. A "tettrekészek koalíciója" néven is emlegetett csoport tanácskozásán Macron hangsúlyozta, hogy

az ukrán haderő felkészültsége és ereje miatt a tagság kérdése ma már megkerülhetetlen a kontinens biztonságának szempontjából.

A német fővárosban tartott csúcstalálkozón az európai vezetők mellett részt vettek Donald Trump amerikai elnök Ukrajnáért felelős különmegbízottjai is. Macron beszámolója szerint a jelenlévőknek lehetőségük nyílt közvetlenül egyeztetni Kushnerrel és Witkoff-fal, a tanácskozás során pedig magával Donald Trumppal is eszmecserét folytattak.

Forrás: Reuters

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