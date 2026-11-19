A tizenöt tagú bírói testület – amelynek soraiban ott volt a múlt hónapban Nobel-békedíjjal kitüntetett nemzetközi jogász, Navi Pillay is – 9-6 arányban hozta meg döntését. Ivaszava Júdzsi, a bíróság elnöke ismertette, hogy Mianmar megsértette a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezményt az Észak-Arakan állambeli műveletek során. A bírák elutasították a mianmari vezetés azon védekezését, amely szerint a 2017-es fellépés csupán egy felkelők elleni, jogszerű terrorelhárító akció volt.
A bíróság által megvizsgált bizonyítékok alapján a mianmari biztonsági erők mintegy tízezer rohingya civilt gyilkoltak meg, tömeges szexuális erőszakot és gyermekek elleni szélsőséges kegyetlenkedéseket követtek el, valamint falvakat égettek fel, miközben a menekülőkre is rátámadtak. Az erőszakhullám következtében jelenleg is körülbelül 1,2 millió rohingya él rendkívül rossz körülmények között a szomszédos Banglades túlzsúfolt menekülttáboraiban. A népirtás tényének megállapításához
a bíróságnak azt kellett bizonyítottnak látnia, hogy a hadsereg célja a rohingya közösség teljes vagy részleges megsemmisítése volt.
Az ítélet értelmében Mianmarnak lehetővé kell tennie a menekültek önkéntes és méltóságteljes visszatérését, ki kell vizsgálnia az elkövetett bűncselekményeket, meg kell büntetnie a felelősöket, továbbá jóvátételt kell fizetnie az áldozatoknak. A kártérítés pontos összegéről egy későbbi eljárás során döntenek. Bár a Nemzetközi Bíróság határozatai jogilag kötelező érvényűek és véglegesek, a testületnek nincs saját végrehajtó apparátusa, így az ítélet megtagadása esetén legfeljebb az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordulhat.
A hágai tárgyalóteremben és a bangladesi menekülttáborokban érzelmes jelenetek közepette, megkönnyebbüléssel fogadták a döntést a rohingya közösség tagjai, akik szerint a világ végre hivatalosan is elismerte a szenvedéseiket. Mianmar hágai küldöttsége és az ország kormánya nem reagált azonnal a határozatra, a nemzetközi diplomáciában azonban azonnali lépések történtek. Ed Miliband brit külügyminiszter közvetlenül az ítélethirdetés után bejelentette, hogy az Egyesült Királyság kiutasítja Mianmar védelmi attaséját, és az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezi, míg António Guterres ENSZ-főtitkár a nemzetközi igazságszolgáltatás győzelmének nevezte a döntést.
A most lezárult pert még 2019-ben indította a muszlim többségű Gambia, amely saját korábbi katonai diktatúrájának tapasztalatai miatt vállalta fel a rohingyák jogi képviseletét.
A mostani döntés komoly precedenst teremthet a nemzetközi jogban,
mivel a bíróság korábban, 2007-ben Szerbiát csak a népirtás megakadályozásának elmulasztásában mondta ki bűnösnek a srebrenicai mészárlás kapcsán. A hágai testület előtt jelenleg is több hasonló horderejű ügy van folyamatban, köztük a Dél-Afrika által Izrael ellen a gázai hadműveletek miatt, valamint az Ukrajna által Oroszországgal szemben a 2022-es invázió nyomán indított eljárás.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Asztalra csaptak az európai vezetők, teljes mellszélességgel támogatják Ukrajnát, elutasítják a "jaltai" megoldást
Oroszország európai nagykövetségeket is támadott Ukrajnában.
Újabb fegyverszállításról döntött az európai ország: nagy erejű támadóhajókat kap Ukrajna
De Európa kész bekapcsolódni a tárgyalásokba is.
Felpörög a lengyel atomprogram: közel a végső megállapodás Amerikával
Tíz év alatt épülhet fel a létesítmény.
Minimálbér 2027: ezzel senki sem lehet teljesen elégedett
Itt vannak a részletek.
Sofőrt keres egy Matolcsy Ádámhoz köthető dubaji cég
A rendőrségnek is segíthet az álláshirdetés.
Kimondta a francia elnök: napirendre kell venni Ukrajna NATO-csatlakozását
Trump embereivel is egyeztettek a csúcstalálkozón.
Sosem látott tempóra kapcsolt az EU: hamarosan csatlakozhat a 28. uniós tagállam
Rekordot dönthet a balkáni ország.
Lakáshitel bizonytalan munkaerőpiacon - mekkora törlesztő fér bele biztonságosan?
Egy átlagos lakáshitelt ma nagyjából 23 évre vesznek fel Magyarországon. Ennyi idő alatt bármikor bekövetkezhet olyan váratlan helyzet, mint az állásvesztés, a hitelt pedig ilyenkor is tová
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Vége a bonyolult szűrőbeállításoknak: mesterséges intelligencia segít autót keresni (x)
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Találkozott a három „barát”: ki nyerte a kínai csúcstalálkozót?
Hszi Csin-ping, Donald Trump és Vlagyimir Putyin összeült.
Sokan igent mondanának az ukrán kukoricára – Tényleg nem ússzuk meg?
Nem fog menni import nélkül?
Szexbotrány az Nvidia élén: bajban van a chipgyártó?
Hiába jelentett erőset a cég, sötét felhők gyülekeznek felette.