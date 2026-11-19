A tizenöt tagú bírói testület – amelynek soraiban ott volt a múlt hónapban Nobel-békedíjjal kitüntetett nemzetközi jogász, Navi Pillay is – 9-6 arányban hozta meg döntését. Ivaszava Júdzsi, a bíróság elnöke ismertette, hogy Mianmar megsértette a népirtás bűntettének megelőzéséről és megbüntetéséről szóló egyezményt az Észak-Arakan állambeli műveletek során. A bírák elutasították a mianmari vezetés azon védekezését, amely szerint a 2017-es fellépés csupán egy felkelők elleni, jogszerű terrorelhárító akció volt.

A bíróság által megvizsgált bizonyítékok alapján a mianmari biztonsági erők mintegy tízezer rohingya civilt gyilkoltak meg, tömeges szexuális erőszakot és gyermekek elleni szélsőséges kegyetlenkedéseket követtek el, valamint falvakat égettek fel, miközben a menekülőkre is rátámadtak. Az erőszakhullám következtében jelenleg is körülbelül 1,2 millió rohingya él rendkívül rossz körülmények között a szomszédos Banglades túlzsúfolt menekülttáboraiban. A népirtás tényének megállapításához

a bíróságnak azt kellett bizonyítottnak látnia, hogy a hadsereg célja a rohingya közösség teljes vagy részleges megsemmisítése volt.

Az ítélet értelmében Mianmarnak lehetővé kell tennie a menekültek önkéntes és méltóságteljes visszatérését, ki kell vizsgálnia az elkövetett bűncselekményeket, meg kell büntetnie a felelősöket, továbbá jóvátételt kell fizetnie az áldozatoknak. A kártérítés pontos összegéről egy későbbi eljárás során döntenek. Bár a Nemzetközi Bíróság határozatai jogilag kötelező érvényűek és véglegesek, a testületnek nincs saját végrehajtó apparátusa, így az ítélet megtagadása esetén legfeljebb az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordulhat.

A hágai tárgyalóteremben és a bangladesi menekülttáborokban érzelmes jelenetek közepette, megkönnyebbüléssel fogadták a döntést a rohingya közösség tagjai, akik szerint a világ végre hivatalosan is elismerte a szenvedéseiket. Mianmar hágai küldöttsége és az ország kormánya nem reagált azonnal a határozatra, a nemzetközi diplomáciában azonban azonnali lépések történtek. Ed Miliband brit külügyminiszter közvetlenül az ítélethirdetés után bejelentette, hogy az Egyesült Királyság kiutasítja Mianmar védelmi attaséját, és az ENSZ Biztonsági Tanácsának sürgős összehívását kezdeményezi, míg António Guterres ENSZ-főtitkár a nemzetközi igazságszolgáltatás győzelmének nevezte a döntést.

A most lezárult pert még 2019-ben indította a muszlim többségű Gambia, amely saját korábbi katonai diktatúrájának tapasztalatai miatt vállalta fel a rohingyák jogi képviseletét.

A mostani döntés komoly precedenst teremthet a nemzetközi jogban,

mivel a bíróság korábban, 2007-ben Szerbiát csak a népirtás megakadályozásának elmulasztásában mondta ki bűnösnek a srebrenicai mészárlás kapcsán. A hágai testület előtt jelenleg is több hasonló horderejű ügy van folyamatban, köztük a Dél-Afrika által Izrael ellen a gázai hadműveletek miatt, valamint az Ukrajna által Oroszországgal szemben a 2022-es invázió nyomán indított eljárás.

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