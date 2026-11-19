Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök a kormány és a vezérkari főnök megkerülésével utasította a Moszad vezetőjét egy Irán elleni titkos művelet előkészítésére – tudta meg a Washington Post.

Az amerikai napilapnak négy forrás is megerősítette, hogy a

kormányfő közvetlenül Roman Gofmanhoz, a Moszad igazgatójához fordult a titkos iráni akció kidolgozásával kapcsolatban.

Netanjahu a tervről sem a saját kabinetjét, sem az izraeli hadsereg (IDF) vezérkari főnökét nem tájékoztatta.

A hónap elején az izraeli 12-es csatorna már beszámolt arról, hogy a miniszterelnök és a hírszerzés vezetője az október 27-én esedékes választások elé időzített egy Irán elleni bevetést. A műveletet a többi biztonsági vezető kifejezett tanácsa ellenére készítették elő, ám a terv végül lekerült a napirendről, miután az Egyesült Államok véletlenül tudomást szerzett a szándékról. A mostani, Irán elleni művelet is részben azt a célt szolgálná, hogy javítsa Netanjahu esélyeit arra, hogy kormányon maradjon.

Gofman – aki korábban Netanjahu katonai titkáraként szolgált – a múlt héten Washingtonba is ellátogatott. Az értesülések szerint az amerikai fővárosban a Fehér Ház tisztviselőinél lobbizott azért, hogy az Egyesült Államok és Izrael hajtson végre közös csapásokat Irán ellen.

A sajtóértesülésekre reagálva egy névtelenséget kérő izraeli biztonsági tisztviselő határozottan cáfolta, hogy a hadsereg tudta nélkül bármilyen katonai terveket készítenének.

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