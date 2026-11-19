Ki ő? A barátom. Örülök, hogy látlak
– mondta Trump, mikor a kínai Sencsenban tartott APEC-csúcs keretében kétoldalú találkozóra érkezett Putyinnal.
Trump to Putin: Who is he? It's my friend. Nice to see you. https://t.co/WXoYtBzfLi— Clash Report (@clashreport) November 19, 2026
Donald Tusk az X-en a jelenetre úgy reagált:
Isten mentsen az ilyen barátoktól!
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter budapesti útja előtt szólalt meg a találkozóról, kijelentve, „némi aggodalmat” kelt bennük az, hogy Trump ölelkezett Putyinnal és barátjának nevezte – írja az Onet.pl.
Felmerül a kérdés: kivel barátkozik jobban, Putyinnal vagy az elnökünkkel? És mit tenne, ha a sors rákényszerülne? Melyik barátot választaná?
– tette fel a kérdést Sikorski Karol Nawrocki lengyel államfőre utalva, aki baráti viszonyt ápol Trumppal, viszont állandó konfliktusban van a lengyel kormánnyal.
A lengyel külügyminiszter elutasította azt az újságírói retorikát, amely a második világháborús jaltai találkozóhoz hasonlította Trump, Putyin és Hszi Csin-ping kínai elnök csütörtöki találkozóját. Sikorski szerint a találkozó ilyetén keretezése a Kreml elvárásainak felel meg, de Lengyelország szuverén ország.
Címlapkép forrása: Win McNamee/Getty Images
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