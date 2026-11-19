A határ menti csapatösszevonások következtében a két hadsereg egymás támadási távolságába került – állítják az ACLED és az International Crisis Group konfliktusfigyelő szervezetek, valamint egy tigréi, az etióp kormányhoz lojális milíciához közel álló személy és egy másik, az ottani kormányellenes lázadókhoz közel álló személy.

Eritreával közvetlenül Etiópia Tigré tartománya határos, amely az addisz-abebai kormány elleni lázadók központja. Itt működik a Tigréi Népi Felszabadítási Front (TPLF), amely a lázadók fő ereje. Eritrea a kiújuló polgárháborúban a tigréi felkelőket támogatja.

A Reuters egyelőre nem tudta megbízhatóan ellenőrizni azokat a híreket, hogy az etiópiai és az eritreai hadsereg között már kisebb összecsapások is voltak az elmúlt napokban.

Az eritreai és az etiópiai kormány (érdemben) nem válaszolt a hírügynökség megkereséseire.

Szemtanúk és az etiópiai kormány szerint október elején eritreai csapatok Etiópia területére léptek.

Az ACLED szerint Etiópia drónokkal bombázta az eritreai erőket. Eritrea szerint ugyanakkor ők nem sértették meg Etiópia területét: a hírekkel Addisz-Abeba csak ürügyet akar szolgáltatni egy ellenük indítandó háborúhoz – mondták.

A korábban Etiópiához tartozó Eritrea 1961 és 1991 között függetlenségi háborút vívott, és 1993-ban sikerült elszakadnia Etiópiától. 1998 és 2000 között a két ország háborút vívott egymással, amely konfliktust a határ menti Badme város hovatartozása miatti vita váltotta ki. Az ENSZ határmegállapító bizottsága később Eritreának ítélte a települést.

Az ACLED szerint a múlt hét óta tüzérségi támadások és összecsapások zajlanak Badme közelében, miközben az etiópiai hadsereg a határ közelében próbálja megtisztítani a környéket a tigréi lázadóktól.

A jelentés szerint november 12-én etióp drónok támadták meg a Badme környékén található, feltehetően eritreai állásokat, és az eritreai erők tüzérségi tűzzel lőtték az etióp állásokat. Másnap a két hadsereg összecsapott a határ etióp oldalán – közölte az ACLED.

A lázadókhoz kapcsolódó forrás szerint szórványos összecsapásokra került sor az etióp és az eritreai erők között a határ mentén, de részleteket nem közölt.

Etiópia és Eritrea 2018-ban kötött békét egymással, amiért Abij Ahmed akkori és jelenlegi etiópiai miniszterelnök elnyerte a béke-Nobel-díjat. A kormányfő azonban az utóbbi időben többször tett utalást rá, hogy a tengerektől elzárt országa tengeri hozzáférést szeretne szerezni magának, ami praktikusan Eritrea területén történhet.

Címlapkép forrása: Stringer/Anadolu via Getty Images