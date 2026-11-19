Az Oroszországhoz az alaszkai szárazföldnél is közelebb fekvő Shemya-szigeten található Eareckson légibázisra F–16-os vadászgépeket, légi utántöltőket és szállító repülőgépeket telepítettek egy közös amerikai–kanadai légtérvédelmi gyakorlat részeként. Az 1980-as évek óta ez volt az első alkalom, hogy a vadászgépek állandó harci készültségi szolgálatot láttak el a támaszponton, vagyis a személyzet bármelyik pillanatban képes lett volna a riasztásos felszállásra. A művelet során a bázis fékezőrendszerét is hitelesítették az F–16-osok biztonságos fogadására. A sziget stratégiai jelentősége a hidegháború óta töretlen,

az utóbbi időszakban pedig – a térségben tapasztalható fokozott orosz és kínai katonai aktivitás, például a közös bombázójáratok miatt – újra felértékelődött.

Az északi gyakorlattal párhuzamosan a légierő a Csendes-óceán középső részén fekvő Északi-Mariana-szigetekre vonatkozó terveit is ismertette. A javaslat szerint hatástanulmányt készítenek arról, milyen társadalmi, gazdasági és környezeti következményekkel járna, ha Rota, Saipan és Tinian repülőterein évente akár 1500–1800 le- és felszállást hajtanának végre. A különböző méretű, évente többször megrendezett gyakorlatok során helyszínenként akár ezer katonát és több mint kétmillió liter üzemanyagot, valamint lőszereket és ideiglenes infrastruktúrát is a szigetekre telepítenének.

Bár a vizsgálat csak 2028 közepére készül el, a légierő már most is komoly figyelmet fordít a térségre, különösen Tinian szigetére. Itt 2023 vége óta zajlik az egykori második világháborús támaszpont, a dzsungel által benőtt North Field helyreállítása. A munkálatok 2025 közepére olyan szintre jutottak, hogy a futópályákat már a mintegy 160 kilométerre délre fekvő guami főbázis állandó tartalékhelyszíneként tartják számon.

A csendes-óceáni fejlesztések szervesen illeszkednek a légierő új harcászati koncepciójába, amely az erők széttagolására és a rugalmas alkalmazhatóságra épít a kínai fenyegetéssel szemben.

Kelly Grieco, a Stimson Center kutatóintézet vezető munkatársa szerint minden egyes új repülőtér bővíti azon célpontok listáját, amelyekre Kínának rakétákat kellene pazarolnia egy esetleges konfliktusban. Míg az alaszkai Shemya-sziget elsősorban az észak-amerikai légtérvédelem előretolt állásaként és az orosz gépek elfogására szolgál, addig az Északi-Mariana-szigetek fejlesztése a guami Andersen légibázistól való függőséget csökkenti.

Mindkét térség hatalmas előnye, hogy amerikai fennhatóság alá tartozik, így a Pentagon diplomáciai korlátozások nélkül, szabadon dönthet a használatukról, szemben a Kínához közelebb eső, de szuverén szövetségeseknek számító Japánnal vagy a Fülöp-szigetekkel. A földrajzi adottságok azonban korlátozzák ezt a politikai előnyt. A Stimson Center szimulációi szerint ugyanis az óceáni szigetvilágban egyszerűen túl kevés a szárazföld és a futópálya, így egy kínai rakétatámadás-sorozat körülbelül négy napra tenné használhatatlanná a guami és a környező bázisokat a bombázók és a légi utántöltő gépek számára, a közeli polgári repülőterek bevonása pedig csupán néhány órával rövidítené le ezt a kiesést.

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