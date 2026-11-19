Az október 25-i előrehozott parlamenti választásokon győztes Egyetemista Lista jelöltjét, Aleksandar Čupićot választották meg csütörtökön a szerb parlament elnökének. A politikus a december 27-re kiírt elnökválasztást követő államfői beiktatásig ideiglenesen a köztársasági elnöki feladatokat is ellátja.

A politikust a 250 tagú törvényhozásban 140 képviselő támogatta, míg kihívójára, a Szerb Haladó Párt jelöltjére, Stojan Radenovićra 97-en szavaztak.

Az új összetételű szerb parlament kedden kezdődött alakuló ülésének harmadik napján, személyeskedésektől és kölcsönös vádaskodásoktól sem mentes vita után választották meg a házelnököt.

Megválasztását követő beszédében Čupić hangsúlyozta: hatalmas megtiszteltetésnek, de komoly kötelezettségnek és felelősségnek tekinti a tisztséget.

Véleménye szerint a párbeszéd a törvények és döntések meghozatalának leghatékonyabb eszköze, és ennek az egyenrangúságon, a figyelmességen, az udvariasságon, az önkritikán és mindenekelőtt az érveken kell alapulnia. Hozzátette, hogy a parlamenti vitákban nem pusztán a házszabálynak, hanem a képviselők személyes felelősségérzetének is irányadónak kell lennie.

Az új házelnök megválasztása előtti vitában előfordult személyeskedés és kölcsönös vádaskodás. A korábbi kormánypárti képviselők megkérdőjelezték Čupić alkalmasságát, tudományos munkásságát és vagyoni helyzetét, valamint magyarázatot követeltek ingatlanjainak eredetére.

A házelnökválasztást időben jelentősen elhúzta az ellenzékbe került SNS és szövetségeseinek felszólalássorozata. Aleksandar Vučić volt köztársasági elnök, az ellenzéki képviselőcsoport vezetője több órán keresztül beszélt, szerdán pedig harminc alkalommal kért szót. Az Egyetemista Lista képviselői végül lemondtak további felszólalásaikról, hogy felgyorsítsák a szavazást.

A Szabad Magyar Szó szerint Jovo Bakić, az Egyetemista Lista frakcióvezetője csütörtökön szót kért, „verbális hasmenéssel” vádolva a rengeteget beszélő volt államfőt.

Mindenfelé ömlött, de ebben semmi újdonság nincs, tizennégy éve ez zajlik az ország szinte valamennyi televíziójában

– mondta Bakić, hozzátéve, hogy amikor Vučić „átálló televíziókról” beszélt, elismerte, hogy korábban ellenőrzése alatt tartotta a tévécsatornákat.

Vučić válaszul a kormányerő frakcióvezetőjét „hazugnak” és „bűnözőnek” nevezte, és megjegyezte róla: „maga önmagában egy fertő”.

Az új szerb parlament még kedden alakult meg. Az a nap sem volt incidensek nélküli: az Egyetemista Lista egy szimpatizánsa joghurttal öntötte le az SNS egy parlamentbe tartó képviselőnőjének a haját.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 17. Botrányos jelenet előzte meg az új szerb parlament megalakulását, kifakadt az ellenzékbe került Aleksandar Vučić

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