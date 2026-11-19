A tajvani védelmi minisztérium csütörtöki jelentése szerint két Tu–95-ös orosz stratégiai bombázó repülőgép lépett be a sziget légvédelmi azonosítási zónájába (ADIZ).

Ma reggel összesen két orosz Tu–95-ös repülőgép bevetését észlelték. A repülőgépek dél felől léptek be Tajvan légvédelmi azonosítási zónájába (ADIZ), átrepültek a légtéren Tajvantól keletre, majd Keelung északkeleti részénél hagyták el az ADIZ-t. A tajvani fegyveres erők figyelemmel kíséri a helyzetet, és megfelelően reagál rá

– olvasható a tajvani védelmi minisztérium X-bejegyzésében.

Overall, 2 sorties of Russian Tu-95 aircraft were detected this morning. The aircraft entered #Taiwan's ADIZ from the south, flew through airspace east of Taiwan, and exited the ADIZ northeast of Keelung. The #ROCArmedForces have monitored the situation and responded accordingly. https://t.co/tgFM55svba — 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) (@MoNDefense) November 19, 2026

Az incidens akkor történt, amikor a világ éppen Donald Trump amerikai, Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai elnök találkozóját várja.

Ez már a második hasonló eset a héten.

Kedden szintén két orosz Tu–95-ös sértette meg Japán légterét, majd áthaladtak Dél-Korea és Tajvan légvédelmi azonosítási zónáján is.

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