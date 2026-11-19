Újabb ukrán támadás érte a Krími hidat, a forgalmat leállították rajta - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt Krím félsziget vezetője csütörtökre virradó éjjel a Max-csatornáján.

Akszjonov közölte, hogy minden illetékes szolgálat a helyén van. Az orosz szárazföldet a Krím félszigettel összekötő hídon keletkezett újabb károkról az első közlésében nem tett bejelentést. Személyi sérülés nem történt.

Az éjszakai dróntámadás következtében ideiglenesen leállították a vonatforgalmat a Krími híd vasúti szakaszán

- közölte az orosz közlekedési minisztérium, amely szerint a szakértők felmérik a keletkezett károkat.

A Krímben csütörtök reggel drónriadót rendeltek el.

Az ukrán hadsereg hétfőre és keddre virradóra is csapást mért a hídra, megrongálva annak szerkezetét és lerombolva a közúti híd egyik árkádját. A vasúti forgalmat kedd este újraindították, bár a felvételek alapján a szerelvények maximum 30 km/h-val közlekedhettek az építményen.

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