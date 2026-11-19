2019 szeptembere óta először került sor személyes megbeszélésre japán kormányfő és orosz államfő között - jelentette csütörtökön japán forrásokra hivatkozva a Kyodo hírügynökség. Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Sencsenben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója alkalmából egyeztetett egymással.

Takaicsi az Oroszországban kémkedés gyanújával fogva tartott japán újságíró azonnali szabadon bocsátását kérte Putyintól. Arra is kérte az orosz elnököt, hogy vonja vissza a Japan Tobacco Inc. (JTI) dohányipari vállalat oroszországi részesedéseinek ideiglenes külső kezeléséről szóló rendeletét.

(MTI)