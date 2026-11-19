Másik átkelőt is bombázhattak az ukránok
A közösségi médiában egyre több felvétel jelenik meg arról, hogy az ukránok a rosztovi régió nyugati csücskén áthaladó Miusz egyik hídját is lebombázták.
A fireball lights up the highway as Russia's land route to Crimea gets hit Reports say Ukrainian drones struck the Mius River bridge in Rostov, hours before new hits on the Kerch Bridge. Both ways into Crimea, hit in a day. How long can Russia keep it supplied? https://t.co/bw7nEhIW5l— Notif News (@NotifNews1) November 19, 2026
Újabb súlyos csapás Oroszország mélyén: stratégiai energetikai létesítményt ért ukrán támadás
Ukrán dróntámadás érte az Oroszországi Föderációhoz tartozó Tatárföld egyik olajszivattyú-állomását, miközben az ukrán erők ismét csapást mértek a krími hídra is. A mélységi műveletek célja az orosz hadsereg üzemanyag-ellátásának megbénítása és Moszkva hadipotenciáljának gyengítése - írta a Kyiv Independent.
Először találkozott Takaicsi Szanae japán kormányfő Putyinnal
2019 szeptembere óta először került sor személyes megbeszélésre japán kormányfő és orosz államfő között - jelentette csütörtökön japán forrásokra hivatkozva a Kyodo hírügynökség. Takaicsi Szanae japán miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdán Sencsenben, az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozója alkalmából egyeztetett egymással.
Takaicsi az Oroszországban kémkedés gyanújával fogva tartott japán újságíró azonnali szabadon bocsátását kérte Putyintól. Arra is kérte az orosz elnököt, hogy vonja vissza a Japan Tobacco Inc. (JTI) dohányipari vállalat oroszországi részesedéseinek ideiglenes külső kezeléséről szóló rendeletét.
(MTI)
Párizsban foglalták le a körözött ukrán milliárdos villáját
Az ukrán ügyészség kérésére a francia hatóságok szerdán lefoglalták a korrupcióval gyanúsított Kosztyantin Zsivago ukrán milliárdos üzletember egyik villáját Párizsban.
Az Ukrajna egyik leggazdagabb emberének számító 52 éves oligarcha peres úton akar fellépni az intézkedéssel szemben. Zsivagót hazájában 113 millió euró (41,5 milliárd forint) összegű sikkasztás és pénzmosás vádjával körözik.
(MTI)
Megint bombázták az ukránok a Krími hidat - A még járható szakasz lehetett a célpont
Újabb ukrán támadás érte a Krími hidat, a forgalmat leállították rajta - közölte Szergej Akszjonov, az elcsatolt Krím félsziget vezetője csütörtökre virradó éjjel a Max-csatornáján.
Megint lebombázták a krími hidat, a NATO-ra haragszik egész Oroszország - Híreink az orosz-ukrán háborúról csütörtökön
Hajnalban az ukrán drónok ismét támadást indítottak a Krím-félszigetet Oroszországgal összekötő híd ellen, ezúttal valószínűleg a vasúti szekciót támadták. Az orosz elit rég nem látott mértékben van kiakadva a NATO-ra: a francia kiképzőtisztek után most Hollandiát is elkezdték "hadviselő félként" emlegetni, mivel az ukránok hídromboló rakétája onnan származott. A fronton kevés érdemi mozgásról van hír, az orosz katonák nagyon lassan, de közelednek Zaporizzsja városa felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.
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Címlapkép forrása: Yan Dobronosov/Global Images Ukraine via Getty Images
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