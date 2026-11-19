Jurij Usakov beszámolója szerint a két elnök találkozója nem volt túl hosszú, körülbelül 35-40 percig tartott. A tanácsadó kiemelte, hogy az egyeztetés kifejezetten előkészítő jellegű volt a közelgő orosz–kínai–amerikai csúcstalálkozó előtt. Emiatt a felek ezúttal nem is tettek különösebb horderejű nyilatkozatokat, mivel mindenki a legfontosabb eseményre, a háromoldalú tárgyalásra összpontosít.

A megbeszélésen a közelgő csúcs előkészületei mellett a kétoldalú kapcsolatok több kérdését is áttekintették. Usakov elmondta, hogy a vezetők természetesen érintették az ukrajnai konfliktus rendezésének ügyét is, sőt megerősítette, hogy

lényegében ez volt az elnöki találkozó legfőbb témája.

Az elnöki tanácsadó összességében eredményesnek értékelte a találkozót, hozzátéve, hogy Vlagyimir Putyin kiváló hangulatban távozott a Donald Trumppal folytatott megbeszélésről.

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