Az amerikai elnök szívélyes hangnemben szólt tárgyalópartnereiről – az orosz államfőt a keresztnevén említve –, és meggyőződését fejezte ki, hogy az Egyesült Államok riválisaival folytatott párbeszéd konkrét eredményekre vezethet. A történelmi jelentőségű megbeszélés elején kiemelte, hogy a világ három legnagyobb hatalmának vezetőiként különleges felelősségük van abban, hogy nyílt, tiszteletteljes és eredményes egyeztetéseket folytassanak az egész bolygót érintő kérdésekről.
Trump bírálta a korábbi amerikai adminisztrációk gyakorlatát, amelyek szerinte túl gyakran kerülték a kapcsolatfelvételt azokkal az országokkal, amelyekkel nézeteltéréseik voltak. Úgy fogalmazott, hogy a párbeszéd elutasításával még soha egyetlen problémát sem sikerült megoldani, és
a békét sem lehet megteremteni az egyeztetési lehetőségek elzárásával, ezért a mostani vezetés más utat választ.
A csúcstalálkozó egyik kiemelt témája a nukleáris leszerelés. Az amerikai elnök ugyanakkor elismerte, hogy rendkívül nehéz meggyőzni bármely államot az atomfegyverek feladásáról. Szerinte a világ rendje az, hogy ha egy ország egyszer már szert tett ilyen fegyverekre, azokról később nagyon nehezen mond le.
Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Trump bizakodóan nyilatkozott, és úgy vélte, közel lehet a konfliktus rendezése.
Meglátása szerint már elindultak bizonyos folyamatok, és reményét fejezte ki, hogy Putyinhoz hasonlóan a másik fél is a háború lezárásában érdekelt. A sajtó képviselőinek távozása előtt – az előzetesen visszafogott várakozások ellenére – az elnök nem zárta ki annak a lehetőségét sem, hogy a zárt ajtók mögött zajló találkozón komolyabb áttörést érnek el.
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