A támadást a jemeni húszik indították, akikkel Szaúd-Arábia aktívan harcol jelenleg.

A hivatalos bejelentést néhány órával azután tették közzé, hogy egy hatalmas robbanás rázta meg a fővárost.

A szemtanúk már közvetlenül a detonáció után arról számoltak be, hogy találat érte Rijád legmagasabb felhőkarcolóját.

A szaúdi polgári védelem az X közösségi oldalon közzétett közleményében tudatta, hogy a támadás kizárólag anyagi kárt okozott, az incidensnek áldozatai vagy sérültjei nincsenek.

Bár a hatóságok a szövegben nem nevezték meg a megrongálódott létesítményt, a bejegyzéshez mellékelt fényképen a szaúdi állami vagyonalapnak (Public Investment Fund) otthont adó toronyház látható.

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