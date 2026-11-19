Az Arab-félsziget királysága a szövetséges országoktól azt kérte, hogy „nyissák ki a fegyvercsapokat” a közelgő művelet előtt. Rijád igyekszik feltölteni a készleteit mielőtt megkezdi a harcokat, ehhez pedig a lehető legtöbb helyről igyekszik beszerezni az elérhető mennyiségeket. Természetesen ezzel a kéréssel elsősorban a Mekkai Paktumban foglalt szövetségeseihez, Törökországhoz és Pakisztánhoz fordult.

Szaúd-Arábia a piacon van

– nyilatkozta egy tisztviselő a lapnak.

A közelgő művelet hatására felélénkült a diplomáciai nyüzsgés, több szaúdi delegáció utazott például a török hadiipar felmérésére, hogy együttműködéseket kössenek. A nyilatkozók kiemelik, hogy Szaúd-Arábia lényegében minden elérhető fegyverrendszerre pályázik, így például légvédelmi rendszerekre vagy drónokra is. A lépések alátámasztják azt, hogy Szaúd-Arábia elhúzódó háborúra készül a húszik ellen Jemenben, de megerősítik, hogy a királyság raktárai nincsenek a kívánt szinten feltöltve. Korábban beszámoltak arról is, hogy magas rangú amerikai küldöttség érkezik az országba, a várakozások szerint azért, hogy segítséget nyújtsanak a harcoknál.

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