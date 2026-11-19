A The Telegraph értesülései szerint az amerikai tisztviselő az Ukrajna Védelmi Kapcsolattartó Csoport ülésén fejtette ki, hogy Kijev nagy hatótávolságú támadásainak nincs katonai értéke, és azok nem tudták megtörni az orosz előrenyomulást a frontvonalon. Colby a beszéde után azonnal elhagyta a termet, amint a sajtó munkatársai távoztak, így meg sem várta Jevhenyij Hmara ukrán védelmi miniszter titkosított helyzetértékelését a harctéri eseményekről. Az ülés hátralévő részében Matthew Whitaker NATO-nagykövet képviselte az Egyesült Államokat, míg az államtitkár kora este egy rövid sajtótájékoztatót követően a repülőtérre sietett.

Az amerikai bírálat előzménye, hogy Ukrajna idén jelentősen fokozta az orosz hadiipari létesítmények és az olajinfrastruktúra elleni támadásait. Az ukrán drónok és rakéták ebben az évben már több mint kétszáz megerősített csapást mértek huszonnyolc jelentős orosz olajfinomítóra, a héten pedig egy ukrán rajtaütés során sikerült lerombolni a Kercsi-szoroson átívelő krími híd egyik szakaszát is.

A brit és az európai miniszterek élesen bírálták Colby kijelentéseit, mivel szerintük ezek a műveletek létfontosságúak Vlagyimir Putyin háborús erőfeszítéseinek gyengítéséhez. Wes Streeting brit védelmi miniszter a keddi tárgyalások után védelmébe vette a kijevi stratégiát, hangsúlyozva, hogy a csapások rombolják az orosz hadigépezetet, amivel időt nyernek és életeket mentenek.

Boris Pistorius német védelmi miniszter egyszerűen ostobaságnak nevezte az amerikai államtitkár értékelését.

Német tisztviselők emellett arra az ellentmondásra is felhívták a figyelmet, hogy miközben Washington az ukránokat bírálja, az amerikai haderő maga is nagyban támaszkodik a nagy hatótávolságú csapásokra az Irán elleni hadjáratában.

A diplomáciai súrlódás közvetlenül a tettre készek koalíciójának csütörtöki, nagyszabású berlini csúcstalálkozója előtt robbant ki, amelynek Andy Burnham brit miniszterelnök a francia és a német vezetőkkel közösen lesz a társelnöke. A tanácskozáson mintegy negyven vezető – köztük Donald Trump békemegbízottjai, Steve Witkoff és Jared Kushner – vitatja meg az Ukrajnának nyújtandó hosszú távú biztonsági garanciákat és a háború utáni újjáépítés terveit.

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