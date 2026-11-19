Szigorúbb szabályozást vezet be az Egyesült Államok a Pentagonnak szállított ritkaföldfémekre, így
2027. január 1-jétől a védelmi ipari beszállítóknak teljesen ki kell iktatniuk a Kínából, Észak-Koreából, Iránból és Oroszországból származó alapanyagokat.
A lépés alapjaiban rajzolja át az ellátási láncokat, noha az amerikai ipar még nem rendelkezik a kiváltáshoz szükséges saját kapacitásokkal - jelentette a Mining.
Az új előírások értelmében a hadiipari vállalatok nem adhatnak el az amerikai védelmi minisztériumnak olyan mágneseket, tantál- vagy volfrámtermékeket, amelyeket a négy tiltólistás ország valamelyikében bányásztak, finomítottak vagy szeparáltak. Ez jelentős szigorítás a jelenlegi szabályokhoz képest, amelyek még megengedik a kínai nyersanyagok használatát, amennyiben a végső olvasztás vagy a késztermék gyártása máshol történik.
A változások érintik az elektromos járművekben, a repülőgépiparban és a szélturbinákban használt neodímium-vas-bór mágneseket, valamint a szamárium-kobalt mágneseket. Ugyancsak korlátozás alá esik a tantál, illetve a magas hőállósága miatt a légi- és védelmi iparban nélkülözhetetlen volfrám is. A termékek már akkor is megbuknak a védelmi beszerzési szabályzat (DFARS) vizsgálatán, ha a gyártási folyamat bármely pontján áthaladtak az érintett országok egyikén.
A folyamat még 2019-ben indult azzal a törvényjavaslattal, amely a Pentagon kritikus nyersanyagoktól való függőségét kívánta csökkenteni. A szabályok évről évre szigorodtak, míg végül 2024-ben rögzítették a 2027-es céldátumot. Donald Trump elnök a 14415-ös számú elnöki rendeletével erősítette meg a határidőt, amely előírja a beszállítói láncok pontos feltérképezését és átvilágítását, az alternatív források minősítését, valamint szűkíti a tilalom alóli felmentések lehetőségét. A szigorítás ráadásul itt nem áll meg,
2027. december 18-tól ugyanis a gallium és a germánium is felkerül a tiltólistára.
A közelgő határidő rávilágít a szakadékra Washington politikai törekvései és az iparág valós lehetőségei között. Bár a szövetségi kormányzat dollármilliókat fektetett be a szektorba – többek között támogatta az ElementUSA és a Colorado School of Mines közös feldolgozóját, valamint a Phoenix Tailings New York állambeli létesítményét –, ezek az üzemek még nem állnak készen a kereskedelmi léptékű termelésre. Az Egyesült Államok jelenleg nem rendelkezik elegendő kapacitással a gyártás négy alapvető lépéséhez, vagyis a bányászathoz, a szétválasztáshoz, a fémkohászati feldolgozáshoz és a kész mágnesek előállításához.
A helyzetet tovább nehezíti, hogy a kritikus ásványkincsek feldolgozásának nagy részét uraló Kína saját ellenlépéseket tett. Peking 2025 áprilisában szigorította a ritkaföldfémek exportellenőrzését, ám az intézkedést az év októberében felfüggesztette. Ez a moratórium azonban 2027. január 10-én, mindössze kilenc nappal az amerikai szabályozás életbe lépése után lejár.
Washington alternatív beszállítóként igyekszik bevonni olyan országokat, mint Mianmar, Malajzia vagy Brazília. Bár a nemzetközi partnerek nyitottak a Kínától való globális függőség csökkentésére, nem kívánnak alárendelt szerepet játszani az amerikai törekvésekben. Brazília például a puszta nyersanyag-beszállítói szerep helyett saját, belföldi ellátási láncot akar kiépíteni.
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