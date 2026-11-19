A mesterséges intelligencia térnyerését komoly nyersanyaghiány fékezheti, mert a réz, a lítium és a ritkaföldfémek iránti kereslet gyorsabban nő, mint a bányászati kitermelés. A Global X alapkezelő elemzése szerint 2035-re a kereslet 17–22 százalékkal haladhatja meg a kínálatot, miközben egy új bánya megnyitása 10–18 évig is eltarthat.

Építőipar 2027 Átalakuló építőipar! Mi jön most? - Írjuk újra közösen a szektor alapjait!

A mesterséges intelligencia rohamos terjedése súlyos nyersanyaghiányba ütközhet, mivel a réz, a lítium és a ritkaföldfémek iránti kereslet messze meghaladja a bányászati kitermelés ütemét.

A Global X alapkezelő friss elemzése szerint ez a szűk keresztmetszet alapjaiban veszélyeztetheti a technológia kiszolgálásához szükséges infrastruktúra kiépítését - írta meg a Mining.

Az alapkezelő jelentése szerint 2035-re a három említett nyersanyagcsoport iránti kereslet 17-22 százalékkal haladhatja meg a bányászati kínálatot. A nagyságrendeket jól érzékelteti, hogy egyetlen, egy gigawatt kapacitású AI-adatközpont felépítéséhez közel 180 ezer tonna kritikus nyersanyagra van szükség, amiből csak a réz mintegy 27 200 tonnát tesz ki. Mivel egy új bánya megnyitása átlagosan 10-18 évet vesz igénybe, a kitermelők nehezen tudnak lépést tartani az adatközpontok, az elektromos hálózatok és a járműipar diktálta tempóval.

A növekvő kereslet-kínálati szakadék miatt

a befektetők figyelme a félvezetőgyártókról és a technológiai cégekről egyre inkább a bányavállalatok, a nyersanyag-feldolgozók és az energetikai fejlesztők felé fordulhat.

Madeline Ruid, a Global X elemzője szerint a koncentrált ellátási láncok, a lassú engedélyezési folyamatok és a vízhiány egyaránt növelik a költségeket, miközben az infrastrukturális beruházásokat geopolitikai kockázatoknak és kereskedelmi korlátozásoknak teszik ki.

A nyersanyagok közül kiemelkedik a réz, amely a vezetékek, a transzformátorok és a hűtőberendezések elengedhetetlen alapanyaga, így az adatközpontok mellett az azokat kiszolgáló elektromos hálózatok bővítéséhez is nélkülözhetetlen. A lítium az áramellátást kiegyensúlyozó akkumulátoros energiatárolókhoz, a ritkaföldfémek pedig a fejlett ipari berendezések állandó mágneseihez szükségesek. A Global X becslései szerint

2040-ig közel 550 milliárd dolláros beruházásra lesz szükség ebben a három szektorban az ellátási láncok megerősítéséhez,

a tágabb értelemben vett kritikus ásványkincsek és a víziközmű-infrastruktúra fejlesztése pedig a 2000 milliárd dollárt is meghaladhatja.

Az elemzés ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a növekvő kereslet nem vezet törvényszerűen tartós hiányhoz vagy áremelkedéshez. Az új lelőhelyek feltárása, az újrahasznosítás, a helyettesítő anyagok alkalmazása és a hatékonyabb feldolgozás enyhítheti a piacokra nehezedő nyomást, miközben a bányatársaságok maguk is finanszírozási korlátokkal és növekvő beruházási költségekkel küzdenek.

A nyersanyagok mellett az áramtermelő és -elosztó kapacitások szűkössége is fékezheti a technológiai szektor növekedését. Az adatközpontok jelenleg az Egyesült Államok áramfogyasztásának mintegy 6 százalékáért felelnek, ez az arány azonban 2035-re elérheti a 20 százalékot. Ezzel szemben a tervezett új, szabályozható erőművi kapacitások 2030-ig várhatóan csak az újonnan jelentkező amerikai áramigény 42 százalékát tudják majd fedezni, ami felgyorsíthatja a nukleáris, a földgázalapú és a megújuló energetikai beruházásokat.

A fizikai infrastruktúra szűkössége már most, 2026-ban is érezteti hatását a piacon. Az azonnal használatba vehető számítástechnikai létesítményekből komoly hiány alakult ki, így az amerikai adatközpontok üresedési rátája idén 1 százalék körülire esett vissza, miközben az átlagos bérleti díjak 73 százalékkal emelkedtek a 2021-es szinthez képest.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images