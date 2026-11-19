A mesterséges intelligencia rohamos terjedése súlyos nyersanyaghiányba ütközhet, mivel a réz, a lítium és a ritkaföldfémek iránti kereslet messze meghaladja a bányászati kitermelés ütemét.
A Global X alapkezelő friss elemzése szerint ez a szűk keresztmetszet alapjaiban veszélyeztetheti a technológia kiszolgálásához szükséges infrastruktúra kiépítését - írta meg a Mining.
Az alapkezelő jelentése szerint 2035-re a három említett nyersanyagcsoport iránti kereslet 17-22 százalékkal haladhatja meg a bányászati kínálatot. A nagyságrendeket jól érzékelteti, hogy egyetlen, egy gigawatt kapacitású AI-adatközpont felépítéséhez közel 180 ezer tonna kritikus nyersanyagra van szükség, amiből csak a réz mintegy 27 200 tonnát tesz ki. Mivel egy új bánya megnyitása átlagosan 10-18 évet vesz igénybe, a kitermelők nehezen tudnak lépést tartani az adatközpontok, az elektromos hálózatok és a járműipar diktálta tempóval.
A növekvő kereslet-kínálati szakadék miatt
a befektetők figyelme a félvezetőgyártókról és a technológiai cégekről egyre inkább a bányavállalatok, a nyersanyag-feldolgozók és az energetikai fejlesztők felé fordulhat.
Madeline Ruid, a Global X elemzője szerint a koncentrált ellátási láncok, a lassú engedélyezési folyamatok és a vízhiány egyaránt növelik a költségeket, miközben az infrastrukturális beruházásokat geopolitikai kockázatoknak és kereskedelmi korlátozásoknak teszik ki.
A nyersanyagok közül kiemelkedik a réz, amely a vezetékek, a transzformátorok és a hűtőberendezések elengedhetetlen alapanyaga, így az adatközpontok mellett az azokat kiszolgáló elektromos hálózatok bővítéséhez is nélkülözhetetlen. A lítium az áramellátást kiegyensúlyozó akkumulátoros energiatárolókhoz, a ritkaföldfémek pedig a fejlett ipari berendezések állandó mágneseihez szükségesek. A Global X becslései szerint
2040-ig közel 550 milliárd dolláros beruházásra lesz szükség ebben a három szektorban az ellátási láncok megerősítéséhez,
a tágabb értelemben vett kritikus ásványkincsek és a víziközmű-infrastruktúra fejlesztése pedig a 2000 milliárd dollárt is meghaladhatja.
Az elemzés ugyanakkor arra is felhívja a figyelmet, hogy a növekvő kereslet nem vezet törvényszerűen tartós hiányhoz vagy áremelkedéshez. Az új lelőhelyek feltárása, az újrahasznosítás, a helyettesítő anyagok alkalmazása és a hatékonyabb feldolgozás enyhítheti a piacokra nehezedő nyomást, miközben a bányatársaságok maguk is finanszírozási korlátokkal és növekvő beruházási költségekkel küzdenek.
A nyersanyagok mellett az áramtermelő és -elosztó kapacitások szűkössége is fékezheti a technológiai szektor növekedését. Az adatközpontok jelenleg az Egyesült Államok áramfogyasztásának mintegy 6 százalékáért felelnek, ez az arány azonban 2035-re elérheti a 20 százalékot. Ezzel szemben a tervezett új, szabályozható erőművi kapacitások 2030-ig várhatóan csak az újonnan jelentkező amerikai áramigény 42 százalékát tudják majd fedezni, ami felgyorsíthatja a nukleáris, a földgázalapú és a megújuló energetikai beruházásokat.
A fizikai infrastruktúra szűkössége már most, 2026-ban is érezteti hatását a piacon. Az azonnal használatba vehető számítástechnikai létesítményekből komoly hiány alakult ki, így az amerikai adatközpontok üresedési rátája idén 1 százalék körülire esett vissza, miközben az átlagos bérleti díjak 73 százalékkal emelkedtek a 2021-es szinthez képest.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megunta Brüsszel, hogy Magyarországon lassan levegőt se lehet venni, egy lépésre vagyunk a szőnyeg szélétől
Bíróság elé citálhatják a magyar kormányt, ha nem tesz lépéseket.
Bruttó 750 ezer forintos egyszeri juttatást kap minden Telekom-dolgozó
Bejelentette a jövő évi béremelést is a vállalat.
Aranyat, rezet és ritka fémeket talált a mesterséges intelligencia – 50 éve nem jöttek rá, mi rejtőzik a mélyben
Fél évszázada ott volt a kincs a szemük előtt.
A gyárkaputól a nyugdíjig: így vett drámai fordulatokat a hazai dolgozók élete az elmúlt 40 évben
A Portfolio és a KSH közös cikksorozatának második része.
Nyugdíjasok, figyelem: elárulta a kormány, mire lehet majd költeni a SZÉP-kártya összegét!
2027. október 31-ig érkezik az új juttatás.
Tarolnak a keleti webáruházak: hatalmas szeletet hasítottak ki a magyar piacból
Magyarországon mintegy 4,4 millióan vásárolnak online.
Történelmi trónfosztás készülődik az atomenergiában: új sebességre kapcsolt az amerikai és kínai verseny
Kanyarban előzhet az ázsiai szuperhatalom.
Évi 130 ezer forintot kaphatsz a gyereked jövőjére
Született egy gyereked és szeretnél az ő jövőjére félretenni. Nemes gondolat. És nem is gondolkodsz rosszul, mert a kamatos kamat az egyik legnagyobb előnyöd ebben, minél korábban kezded el ne
Repül a Roadster, repül a Tesla-részvény?
A Tesla október 15-én, a SpaceX texasi tesztbázisán mutatta be az új Roadstert, amely a két cég közösen fejlesztett, hideggázos fúvókáival a levegőbe emelkedett, megpördült, majd simán fö
A magyar a legmagasabb áfakulcs, mégis csak a harmadik helyre futja bevételben
Magyarországon az Európai Unió legmagasabb, Bulgáriában pedig a BB tengely legalacsonyabb általános áfakulcsa érvényes, 2025-ben mégis mindkét országban a GDP 9,5 százalékának megfelelő á
"A csodák kora" vagy "egzisztenciális fenyegetés" - Az Anthropic IPO-jának két arca
Az Anthropic öt év alatt jutott el az 1500 milliárd dolláros tőzsdei értékeltség küszöbéig, miközben az AI csodáit és egzisztenciális veszélyeit egyszerre vetíti előre. A... The post "A
Reklámadó 2027-től: új adókulcsok, szigorúbb adminisztráció
2027. január 1-jétől ismét tényleges reklámadó-fizetési kötelezettség keletkezhet Magyarországon. A benyújtott törvényjavaslat a reklámközzétevők számára négysávos, progresszív adóm
Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni?
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Családtámogatások 2026-ban: Milyen lehetőségek érhetők el, és mire érdemes figyelni? A magyar családtámogatási rendszer 2026-ban továbbra is Euró
Pénz a Covid idején
Pénz a Covid idején címmel könyvrecenzióm jelent meg Tim Congdon tavalyi kötetéről a Közgazdasági Szemle októberi számában. Ezúton is köszönöm a közlést a folyóirat szerkesztőségének
Táguló spreadek és új lehetőségek az európai kötvénypiacokon
A globális hozamemelkedés és a francia költségvetési bizonytalanság az európai állampapírok széles körét érintette, az országok gazdasági helyzete azonban jelentősen eltér. Franciaország
Elindult a BÁV Gold webshop és edukációs platform (x)
Akár százezer forint körüli összeggel is elkezdhető az aranybefektetés
Vége a bonyolult szűrőbeállításoknak: mesterséges intelligencia segít autót keresni (x)
Sokan igent mondanának az ukrán kukoricára – Tényleg nem ússzuk meg?
Nem fog menni import nélkül?
Szexbotrány az Nvidia élén: bajban van a chipgyártó?
Hiába jelentett erőset a cég, sötét felhők gyülekeznek felette.
Egyetlen játékra figyel a világ – Mekkora pénzt hozhat a GTA VI?
Minden idők egyik legjobban várt videojátéka.
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?