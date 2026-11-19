Fatih Birol, a párizsi székhelyű szervezet ügyvezető igazgatója az ügynökség idei, World Energy Outlook 2026 című éves jelentésének előszavában hangsúlyozza, hogy

a Hormuzi-szoros körül kialakult krízis minden eddiginél súlyosabb fenyegetést jelent a globális energiabiztonságra.

A dokumentum szerint a jelenlegi helyzet súlyossága mellett eltörpülnek a hetvenes évek olajárrobbanásai.

A jelentés rámutat, hogy a válság tartós nyomokat hagy a világ energiapolitikáján.

Az ellátási bizonytalanság hatására számos ország újra az atomenergia felé fordul, emellett világszerte még nagyobb hangsúlyt kap az elektrifikáció felgyorsítása.

A Hormuzi-szoros mint biztonságos szállítási útvonal iránti bizalom alapjaiban rendült meg. Bár a szorost elkerülő infrastrukturális projektek kivitelezése felgyorsult, a jelentés szerzői szerint sem egyszerű, sem gyors nem lesz kiváltani a stratégiai fontosságú tengeri útvonalon zajló kőolajszállítást.

Az elemzés arra is kitér, hogy a közel-keleti instabilitás miatt a Perzsa-öbölből induló export alternatív útvonalai is sebezhetővé válhatnak. Az ügynökség szerint bár a Hormuzi-szorostól való függőség más szállítási irányok kiépítésével idővel mérsékelhető, maga a közel-keleti régió összességében nem helyettesíthető a globális energiaellátásban.

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