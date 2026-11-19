Házkutatást tartottak a francia Nemzeti Tömörülés párt irodáiban és a belügyminisztériumban nyomozati anyagok kiszivárogtatásának gyanúja miatt, amellyel egy magas rangú köztisztviselőt gyanúsít a francia rendőrség felügyeleti szerve, az IGPN - erősítette meg csütörtök este a párizsi ügyészség az AFP hírügynökségnek a Le Monde című napilap értesülését.

A vádhatóság - tájékoztatása szerint - július 27-én indított eljárást hivatali titok megsértése, nyomozati titok megsértése és ezen bűncselekmények eltitkolása ügyében.

Az eljárás "a szélsőjobboldali párttal kapcsolatban folyamatban lévő nyomozásokkal összefüggő információk kiszivárgásának gyanúja miatt indult" - írta a Le Monde.

A gyanúsított a belügyminisztérium korábbi főtitkára,

Hugues Moutouh, aki jelenleg a Centre-Val de Loire régió prefektusa - erősítette meg az AFP-nek egy igazságügyi forrás.

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