Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland által szeptemberben aláírt megállapodásra azért volt szükség, mert Trump korábban többször is azzal fenyegetőzött, hogy átveszi az irányítást az ásványkincsekben gazdag, 57 ezer lakosú, autonómiával rendelkező dán terület felett.

Az amerikai elnök januárban még a katonai vagy gazdasági kényszerítő eszközök alkalmazását sem zárta ki a sziget megszerzése érdekében, ami diplomáciai válságot idézett elő a NATO-n belül, és hónapokig tartó intenzív tárgyalásokra kényszerítette Koppenhágát, valamint Nuukot.

A dán törvényhozásban 109 képviselő szavazott az egyezmény mellett, ellenszavazat nélkül.

A grönlandi parlament már október folyamán ratifikálta a dokumentumot, a múlt héten pedig a dán parlamentben is teljeskörű, összpárti támogatást kapott az első olvasatban.

A képviselők megkönnyebbülésüknek adtak hangot, bízva abban, hogy a lépéssel sikerül normalizálni a helyzetet.

Mivel amerikai részről kormányközi megállapodásról van szó, ahhoz nincs szükség az Egyesült Államok Szenátusának jóváhagyására. Az egyezmény így azonnal hatályba lép, amint a dán külügyminisztérium diplomáciai jegyzékben értesíti Washingtont a belföldi jogi eljárások lezárultáról.

A dokumentum kiterjeszti az amerikai haderő szerepvállalását a stratégiai elhelyezkedésű szigeten, amelyen keresztül a legrövidebb út vezet Európából Észak-Amerikába,

és ahol már most is működik a legészakibb amerikai katonai támaszpont. A megállapodás egyebek mellett engedélyezi az úgynevezett Aranykupola rakétavédelmi rendszer telepítését, ugyanakkor megerősíti Dánia szuverenitását és a grönlandiak önrendelkezési jogát.

Mikkel Vedby Rasmussen, a Koppenhágai Egyetem politikatudományi professzora szerint a szerződés birtokában az Egyesült Államok nagyobb befolyást követelhet magának a biztonságpolitikai jelentőségű döntésekben, valamint a stratégiai nyersanyagok kitermelésében.

Több jel utal arra, hogy ez nem a vég, hanem a kezdet

– mondta Rasmussen,

Más szakértők ugyanakkor úgy vélik, hogy az új egyezmény nem bővíti számottevően az amerikai hadsereg hozzáférését a világ legnagyobb szigetéhez.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Sean Gallup/Getty Images