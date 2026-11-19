Sajtótájékoztatót tart Vlagyimir Putyin orosz elnök az általa történelminek nevezett szuperhatalmi találkozó után.

Az orosz elnök azután nyilatkozik a médiának, hogy véget ért az amerikai-kínai-orosz szuperhatalmi találkozó, mely során Donald Trump amerikai és Hszi Csinping kínai elnökökkel egyeztetett.

Putyin arról beszélt: a szuperhatalmi találkozó „fontos fejezet a diplomácia történelmében,” lehet, hogy sok fontos kérdésben nem tudtak megállapodni az országok vezetői, de világossá vált, hogy hasonló állásponton vannak.

Az ukrajnai háborúról azt mondta:

szerinte Európán és Kijeven múlik most a konfliktus lezárása, de szerinte ezek a hatalmak „még nem állnak készen arra, hogy kompromisszumot kössenek.”

Hangsúlyozta viszont: szerinte Trump elnök komoly szándékkal azon dolgozik, hogy lezárja a háborút és visszaállítsa a kapcsolatot az USA és Moszkva közt.

Arra is kitért, nyitott a nukleáris fegyverek korlátozására, ugyanakkor szerinte Oroszország a vezető hatalom mind az atomfegyverek, mind polgári nukleáris technológia területén.

Beszélt a Krími híd elleni ukrán támadásról is: az orosz elnök azt állította, hogy a híd „kizárólag polgári célokat szolgál”,

a híd megtámadása pedig elvetette annak lehetőségét, hogy bármilyen részleges tűzszünetről tárgyaljanak Ukrajnával.

Arra is kitért: szerinte a világot érdekkörökre felosztó jaltai konferencia nem volt egy negatív történelmi esemény, hiszen szerinte a nácizmus feletti győzelmet koronázta meg. Putyin úgy látja: az ukrajnai háború lezárásához is hasonló konferenciára van szükség, amely szerinte a neonácizmus feletti győzelmet koronázná meg.

További részletek hamarosan...

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