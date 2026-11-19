Jóváhagyott csütörtökön a lengyel parlamenti alsóház (szejm) több törvénymódosítási javaslatot, melyek értelmében országszerte éjszakai szesztilalmat vezethetnek be.

A szejm két törvény módosításáról szavazott, amelyet előzőleg a felsőház (szenátus) már kiegészített több javaslatával. A pénteki zárószavazáson jóváhagyott jogszabályok most az államfő elé kerülnek aláírásra.

Az új előírások értelmében 22.00 és 6.00 óra között tilos lenne szeszes italokat értékesíteni a boltokban és a benzinkutakon. A helyi önkormányzatok a tilalom időtartamát este további egy órával, reggel pedig akár három órával is meghosszabbíthatják. Az intézkedés nem vonatkozna az éttermekre és a repülőterek vámmentes zónájában működő üzletekre.

A törvénymódosítások betiltanák továbbá az alkoholos italok reklámjait a köztereken és a médiában.

Ezen tilalom megszegése 30 ezer zlotytól egymillió zlotyig (2,5 millió-83,5 millió forint) terjedő bírsággal vagy szabadságkorlátozással lenne büntetendő.

Betiltanák az alkohol kedvezményes értékesítését is, például az árkedvezmények vagy a bolti hűségprogramok keretében.

A tilalom alól részleges kivételt élvezne a borászati szakma, például a borgasztronómiai rendezvényeken megengedett volna "a tájékoztató és kulturális jellegű" tartalmak közvetítése. Hasonlóképpen a kisüzemi sörfőzdék is ismertethetnék a gasztronómiai turizmussal összefüggő tartalmakat.

A nagykereskedelmi csarnokokban, az éttermekben, valamint a kizárólag szeszes italokat árusító üzletekben az alkohol reklámozása továbbra is megengedett lenne.

Az alkoholárusítás éjszakai tilalmát 2018 óta már bevezették több mint 200 lengyelországi helységben, köztük a fővárosban, Krakkó és Gdansk városában, valamint Poznan, Wroclaw, Rzeszów és Katowice belvárosában is.

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