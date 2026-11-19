Ideiglenesen lezárt két újabb csatlakozási tárgyalási fejezetet Montenegró az Európai Unióval, így már összesen 25 fejezetben sikerült megállapodásra jutniuk. Az Európai Bizottság szerint reális cél, hogy Montenegró az év végéig valamennyi fennmaradó tárgyalási fejezetet lezárja - közölte az EU-tagországok kormányait tömörítő Tanács Brüsszelben.

A csütörtöki csatlakozási konferencián az adózásról szóló 16., valamint a regionális politikáról és a strukturális eszközök összehangolásáról szóló 22. tárgyalási fejezetet zárták le ideiglenesen.

Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos a konferenciát lezáró beszédében kiemelte, hogy az elmúlt négy hónapban 13 tárgyalási fejezetet zártak le Montenegróval, amivel az ország az uniós bővítés történetében a harmadik helyre került az egyetlen év alatt lezárt fejezetek számát tekintve, Litvánia és Lettország 2001-es eredménye mögött. Mint mondta, a jelenlegi ütem fenntartásával Montenegró még az év vége előtt megdöntheti a rekordot.

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A szlovén biztos hangsúlyozta, hogy a most lezárt fejezetekhez kapcsolódó reformok egyszerűbb és igazságosabb adózási szabályokat, az adócsalás elleni hatékonyabb fellépést, valamint az uniós támogatások eredményesebb felhasználását teszik lehetővé. Hozzátette:

Montenegró előrehaladása fontos üzenet a nyugat-balkáni országok számára, mert bizonyítja, hogy az uniós tagság elérhető cél.

Ugyanakkor további reformokra, politikai együttműködésre és a jószomszédi kapcsolatok erősítésére van szükség.

Az Európai Unió és Montenegró legutóbb november 6-án zárt le ideiglenesen két tárgyalási fejezetet, az áruk szabad mozgásáról, valamint az élelmiszer-biztonsági, állat- és növényegészségügyi politikáról szólót.

Montenegró mind a 33 csatlakozási tárgyalási fejezetet megnyitotta, amelyek közül a csütörtöki döntéssel már 25-öt ideiglenesen lezártak. Az uniós szabályok szerint ugyanakkor az egyes fejezetekben elért megállapodások csak akkor tekinthetők véglegesnek, ha valamennyi fejezetről átfogó megállapodás született. Az EU szükség esetén később ismét megnyithatja a már lezárt fejezeteket.

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