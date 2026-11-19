A csütörtöki csatlakozási konferencián az adózásról szóló 16., valamint a regionális politikáról és a strukturális eszközök összehangolásáról szóló 22. tárgyalási fejezetet zárták le ideiglenesen.
Marta Kos bővítésért felelős uniós biztos a konferenciát lezáró beszédében kiemelte, hogy az elmúlt négy hónapban 13 tárgyalási fejezetet zártak le Montenegróval, amivel az ország az uniós bővítés történetében a harmadik helyre került az egyetlen év alatt lezárt fejezetek számát tekintve, Litvánia és Lettország 2001-es eredménye mögött. Mint mondta, a jelenlegi ütem fenntartásával Montenegró még az év vége előtt megdöntheti a rekordot.
A szlovén biztos hangsúlyozta, hogy a most lezárt fejezetekhez kapcsolódó reformok egyszerűbb és igazságosabb adózási szabályokat, az adócsalás elleni hatékonyabb fellépést, valamint az uniós támogatások eredményesebb felhasználását teszik lehetővé. Hozzátette:
Montenegró előrehaladása fontos üzenet a nyugat-balkáni országok számára, mert bizonyítja, hogy az uniós tagság elérhető cél.
Ugyanakkor további reformokra, politikai együttműködésre és a jószomszédi kapcsolatok erősítésére van szükség.
Az Európai Unió és Montenegró legutóbb november 6-án zárt le ideiglenesen két tárgyalási fejezetet, az áruk szabad mozgásáról, valamint az élelmiszer-biztonsági, állat- és növényegészségügyi politikáról szólót.
Montenegró mind a 33 csatlakozási tárgyalási fejezetet megnyitotta, amelyek közül a csütörtöki döntéssel már 25-öt ideiglenesen lezártak. Az uniós szabályok szerint ugyanakkor az egyes fejezetekben elért megállapodások csak akkor tekinthetők véglegesnek, ha valamennyi fejezetről átfogó megállapodás született. Az EU szükség esetén később ismét megnyithatja a már lezárt fejezeteket.
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