Részletes véleménycserére került sor a kétoldalú együttműködés aktuális kérdéseiről, különös tekintettel a kereskedelmi-gazdasági és kulturális-humanitárius együttműködésre. Számos gyakorlati megállapodás született. Megvitatták a regionális biztonsági kérdéseket is

– olvasható az orosz külügyminisztérium közleményében.

A találkozó azért jelentős, mert Oroszország és a kaukázusi Grúzia (Georgia) 2008-ban ötnapos háborút vívott egymással, amely grúz vereséggel végződött. A háborúban Moszkva megszilárdította ellenőrzését két szakadár grúziai tartomány, Abházia és Dél-Oszétia felett, és elismerte függetlenségüket. A két tartományban ma is orosz katonák állomásoznak.

Grúzia és Oroszország között nincs diplomáciai kapcsolat, de a jelenlegi, a Grúz Álom párt által vezetett kormányt sokan azzal vádolják, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök módszereit veszi át az ellenzék elnyomása érdekében. Bár Grúzia az EU tagjelöltje, a csatlakozási tárgyalások befagytak.

A csütörtöki, Belarusz által tető alá hozott találkozó az első közvetlen kapcsolatfelvétel a két ország között 2008 óta. A két tárgyaló megállapodott abban, hogy folytatják a találkozókat

az Oroszország és Grúzia közötti kapcsolatok további fejlesztése érdekében

– olvasható a közleményben.

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