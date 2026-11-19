November 19-én egy asztalhoz ült Donald Trump amerikai, Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnök, hogy a legégetőbb globális kérdésekről tárgyaljanak. Az esemény másfél órányi tárgyalást követően ért véget, majd a résztvevők sajtótájékoztató nélkül távoztak. Folyamatosan érkeznek az információk, hogy mire jutottak a megbeszélésen.

A nagy érdeklődéssel övezett hármas csúcstalálkozót követően egy időre semmiféle információ nem került elő, majd egy órával a megbeszélést követően a kínai médiában megszellőztették, hogy

Oroszország, Kína és az Egyesült Államok „békenyilatkozatot” írt alá.

A felek ebben megegyeztek arról, hogy a globális energiaáramlás stabilitása kulcsfontosságú. Lényege, hogy Washington, Peking és Moszkva egyaránt állást foglalt a finomított kőolajtermékek termelésének és kínálatának növelése mellett.

A résztvevők a globális biztonsági kérdéseket illetően is nyilatkoztak, ez a nukleáris fegyverkezést érinti. Ígéretek szerint

párbeszédet fognak folytatni az atomfegyverek kockázatainak csökkentése érdekében, valamint fellépnének ezek elterjedése ellen.

Információk szerint a stratégiai stabilitás és a nemzetközi biztonság fenntartása mellett is elkötelezték magukat a dokumentumban.

A részleteket végül az orosz TASzSz hírügynökség hozta nyilvánosságra:

A felek párbeszédet folytatnak a nukleáris kérdésekben, a fegyverkezés visszafogását kezdeményezik.

Kijelentették, hogy az atomháborút nem szabad kirobbantani, azt nem lehet megnyerni.

Egyetértettek, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság (International Criminal Court - ICC) és az ehhez hasonló nemzetközi szervezetek nem élhetnek vissza a joghatóságukkal.

A vezetők hangsúlyozták az állami beleegyezés elvének és az állami tisztségviselők mentelmi jogainak tiszteletben tartását.

A három hatalom növeli a finomított kőolajtermékek termelését és kínálatát.

Kiemelték a stabil energiaellátás fontosságát.

Megreformálnák az ENSZ-t, hogy az hatékonyabban tudjon reagálni a globális kihívásokra.

A részletek egyelőre nem ismerek, ugyanakkor ez elsősorban Moszkvának jelenthet komoly győzelmet, mivel akár azt is jelentheti, hogy az orosz energiahordozókkal kapcsolatos szankciók enyhülhetnek, ezzel pedig nagyobb bevételre tehetnek szert. Trump korábban már nyitott volt ezekre a lehetőségekre, egy alku keretében meg is állapodott Oroszországgal, hogy üzemanyagot vásárol tőlük. Fontos megemlíteni ennél a pontnál, hogy a Hormuzi-szoros tekintetében az Egyesült Államok számára sem elhanyagolható ez a kijelentés, ugyanis jelenleg a szűk tengerszoros biztonsági helyzete okozza globálisan a legnagyobb energiaellátási kockázatot. Egyelőre ismeretlen, hogy az iráni iszlamista rezsimmel szoros kapcsolatot ápoló Peking és Moszkva fog-e nyomást gyakorolni Teheránra a konfliktus megoldása érdekében.

A nukleáris fegyverkezéshez kapcsolódó kijelentések az Egyesült Államok akaratát tükrözhetik.

Washington igyekszik elérni, hogy az iráni atomprogramot „felszámolja”. Washington és Trump régóta hangsúlyozza, hogy a síita rezsim „hetekre van” egy atombomba kifejlesztésétől, erre hivatkozva több alkalommal is támadást indított az amerikai hadsereg a Közel-Kelet hatalma ellen.

A nukleáris fegyverkezésről szóló rész tűnik az egyik legfontosabb pontnak. Mindez azt a lehetőséget is felveti, hogy a három hatalom a saját készleteit is csökkenheti. Jelenleg az Egyesült Államok és Oroszország nukleáris fegyverkészletei messze megelőzik Kínáét, Peking a SIPRI nyilvántartása alapján nagyjából 600 atomtöltettel rendelkezik, a másik két arzenál 4000-nál is több fegyvert tartalmaz. Az elmúlt időszakban a növekvő fenyegetésekre válaszul globálisan több hatalom is fontlóra vette az atomfegyverek fejlesztését, vagy a készletei növelését.

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