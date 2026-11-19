Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Úgy tűnik, immáron hagyománnyá válik, hogy az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (Asia-Pacific Economic Cooperation – APEC) csúcstalálkozón nem maga a multilaterális megbeszélés körüli részletek kerüljenek előtérbe, hanem az azon résztvevő nagyhatalmak vezetői közötti találkozók vigyék el a figyelmet. A Kína, Oroszország és az Egyesült Államok vezetői feszült helyzetben ültek le egymással, két vezető mindenképpen győztesként jött ki a megbeszélésből. Ukrajna témáját végül csak kisebb körben, de a nukleáris fegyverkezést és a globális energiaellátást hármasban is tárgyalták Kína csodavárosában, Sencsenben.

Feszült várakozások és gesztusok

Hatalmas várakozások előzték meg a háromoldalú találkozót, mivel számos olyan téma merülhetett fel, ami globális hatásokkal járhat. Már előzetesen nagy médiafigyelem irányult az eseményre, szinte minden mozdulat külön elemzést kapott Sencsenben.

Hszi Csin-ping kínai elnök viszonozta Donald Trumpnak az Amerikában kapott látványos diplomáciai gesztust: a repülőtéren ő fogadta az Egyesült Államok vezetőjét.

Ez nem számít bevett szokásnak, közel hét évtizede ez volt az első alkalom, hogy a felemelkedő nagyhatalom legmagasabb rangú figurája megjelenik egy másik ország delegációjának fogadásán. Utoljára 1959-ben történt ilyen, akkor Mao Ce-tung várta a reptéren a szovjet vezetőt, Nyikita Hruscsovot. Hszi ezzel viszonozta a gesztust, korábban Trump üdvözölte már a kifutópályán a nagy riválist. A Népi Felszabadító Hadsereg (People’s Liberation Army – PLA) díszőrsége várakozott a repülőtéren, miközben vadászgépek húztak el az égen színes füstcsíkokat hagyva maguk után.

Üdvözlöm Önöket ismét Kínában, és várom, hogy mélyreható eszmecserét folytathassunk Önökkel a kínai-amerikai kapcsolatokat, az ázsiai-csendes-óceáni együttműködést és a globális helyzetet érintő főbb kérdésekről, hogy előmozdítsuk Kína és az Egyesült Államok közötti konstruktív és stabil stratégiai kapcsolatot a tisztelet, a méltányosság és a kölcsönösség alapján

– mondta el a kínai elnök.

Ezt a fogadtatást rögtön elkezdték a Vlagyimir Putyin orosz elnök érkezésénél tapasztaltakhoz hasonlítani. Őt Caj Csi várta a reptéren, aki a Kínai Kommunista Párt (KKP) egyik legfontosabb embere, sokan kifejezetten Hszi árnyékának tartják. Hiába a magas rangú fogadtatás, ez azért mégsem olyan, mintha maga az elnök ment volna az érkező repülőgép elé.

A legnagyobb nemzetközi érdeklődést ezúttal nem a Kína és az Egyesült Államok közötti megbeszélések váltották ki, hanem

a hetekkel ezelőtt beharangozott hármas tárgyalás Donald Trump, Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Az amerikai vezető várható programjáról előzetesen kiadott közlemény szerint ez az utolsó esemény, amin még részt vesz, ezt követően visszautazik az Egyesült Államokba. Sajtótájékoztató nem szerepelt a tervek között.

Előzetesen komoly találgatást váltott ki, hogy a vezetők milyen témákat érinthetnek. Washington kifejezetten a nukleáris fegyverkezésről szeretett volna megbeszéléseket tartani, a világ három legnagyobb atomarzenáljával bíró hatalom vezetőjének találkozóján ez nagyon is aktuális téma. Úgy számoltak, hogy Trump a nukleáris ellenőrzésre vonatkozóan dobhat be ötleteket. Előzetesen, újságírói kérdésre ugyanakkor erről nem volt hajlandó beszélni. A másik téma, amit visszatérően emlegettek előzetesen, hogy szóba kerülhet, az a közel-keleti háború, ám ez egy kicsit ingoványosabb talaj. Amerika háborúban áll Iránnal, a legtöbb jel szerint az iszlamista rezsim kulcsfontosságú segítséget kap Moszkvától és Pekingtől. Ezek a fegyverek hozzájárulhattak több amerikaiak elleni találathoz is. A Fehér Ház vezetője erre vonatkozóan is kapott kérdéseket, ám azt tagadta, hogy a két másik hatalom segítségét kérné majd a konfliktus lezárásához.

Hszi a vélekedések szerint sokkal inkább a kereskedelmi megállapodás, technológiai verseny rendezése felé terelte volna a beszélgetést, a látványos diplomáciai gesztusokból ítélve pedig kifejezetten úgy lehetett érzékelni, hogy Amerikával törekszik a megegyezésre.

Putyin számára az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos közös állásfoglalás kiadása jelentette volna a legnagyobb diplomáciai sikert,

ugyanakkor már magával a találkozóval is sokat nyert, mivel a nemzetközi elszigeteltségének lebontását tudta ezzel sugározni. Felbukkant az orosz delegációnál egy aktatáska, ami a feltételezések szerint a nukleáris rakéták indítókódjait tartalmazza, ezzel határozottan jelezve, hogy Moszkva „miért kapott helyet” az megbeszéléseken.

Russian President Vladimir Putin’s nuclear briefcase, which can be used to authorise a nuclear strike, was spotted at the APEC summit in China. It was being carried to a meeting by a naval officer, according to footage aired by Russian state TV. https://t.co/aMzSCmnx95 — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026

Jurij Usakov, a Kreml külpolitikai tanácsadója még az utolsó pillanatokban is alternatív lehetőségekről beszélt, például felvetette, hogy a három vezető között külön-külön (is) lesznek megbeszélések. Ezt valamelyest alátámasztotta akkor, hogy Putyin és Hszi már az orosz elnök érkezésének napján, november 18-án tárgyalásokat folytattak. A nagyhatalmak vezetőinek üdvözlése hamar megtörtént, Trump érkezését követően nem sokkal a vörös szőnyegen találkozott személyesen az orosz államfővel, akivel kezet is rázott. Ezt követően jött a csoportkép, ilyenkor meg lehet szemlélni Pekingben kiket tartanak a legfontosabb vendégeknek. Hszi két oldalán kapott helyet a két nagyhatalom elnöke, ebben nem történt meglepetés, ahogy abban sem, hogy a Pekinggel igencsak hűvös viszonyt ápoló japán miniszterelnök, Takaicsi Szanae a hátsó sorban, távol a középponttól kapott helyet. Meg kell jegyezni, hogy a kínai elnök jobbján közvetlenül állt Trump, míg tőle baloldalt a felesége, majd Putyin. Az orosz államfő a mimikája alapján láthatóan kissé zokon vette a másodhegedűs szerepét.

Érdemes néhány gondolat erejéig kitérni a helyszínre, Sencsenre. Több vélemény szerint a Gyöngy-folyó torkolatánál rohamos tempóban fejlődő település Kína válasza a Szilícium-völgyre. Alig négy és fél évtizeddel ezelőtt a Hongkonghoz közeli területen még egy alig párszázezres, kínai viszonylatban kisváros volt, mára közel 20 milliós metropolisszá nőtte ki magát, ahol több felhőkarcoló tör az ég felé, mint New Yorkban. Azzal, hogy itt tartják az APEC találkozóját, Peking egyértelműen demonstrálni akarja high-tech szektorban elért a fejlettségét a világnak. A téma már Hszi APEC-nyitóbeszédében felmerült, ahol kifejezetten országa modernizációjára hívta fel a figyelmet.

A felvezetés

Csütörtökön a kínai vezető ismételten beszédet mondott, Trump láthatóan fáradt volt a megbeszélésen, egyes felvételeken úgy tűnik, mintha elaludt volna a felszólalás ideje alatt. Másnap is készült csoportkép, ezen már az orosz elnök közvetlenül Hszi Csin-ping mellett állt, Putyin ezt már láthatóan nagyobb megelégedéssel vette tudomásul.

Trump, Xi and Putin pose for APEC family photo. https://t.co/HghPoyrp1r — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

A diplomáciai tempó feszes volt, hiszen a korábban emlegetett kétoldalú találkozókra ekkor került sor, még a hármas nagy találkozóját megelőzően. Az amerikai elnök előbb Putyinnal, utána pedig Hszivel találkozott. Az orosz elnökkel mintegy 35-40 percen keresztül zajlottak a megbeszélések, méghozzá Ukrajnáról. Mindez azt jelentette, hogy a Kreml akarata – már legalább részben – teljesült, hiszen Sencsenben le tudott ülni az Egyesült Államok vezetőjével, hogy a háborúról tárgyaljon. Az első beszámolók szerint „kiváló hangulatban zajlott” a találkozó, Trump pedig a „barátjának” nevezte az orosz kollégáját. Ezt követően nem álltak ki a média elé válaszolni a kérdésekre.

NEW: Trump and Putin meet on the sidelines of the APEC summit. https://t.co/Fel9g7HE9o — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

Ezt követően került sor a kétoldalú megbeszélésre a kínai és az amerikai vezető között, a sencseni Kylin Villa üdülőhelyen. A tárgyalás részleteiről itt sem derült ki sok, de az Egyesült Államok elnöke előzetesen annyit elárult, hogy a Hormuzi-szoros megnyitása, és az amerikai mezőgazdasági termékek – például szójabab – eladása a keleti nagyhatalomnak a témák között szerepelhet. Trump ugyanakkor hangsúlyozta a „kiváló személyes kapcsolatát” Hszivel, ami szerinte „nagyon jól szolgálja mindkét ország lakosságát”.

Hszi elnökkel kiemelkedő személyes kapcsolatot alakítottunk ki. Valóban az. Vannak, akik boldogtalanok, amikor ezt hallják, de én nagyon örülök neki

– emelte ki.

A két nagyhatalom megbeszélése hosszabb ideig, nagyjából egy órán keresztül tartott.

A zárt ajtók mögött tartott hármas találkozóra szintén a patinás Kylin Villában került sor, a helyszínről előzetesen a média nyilvánosságra hozott felvételeket. Ezen egy hatalmas terem látható, a közepén egy kör alakú asztallal, a résztvevő hatalmak zászlajaival. Trump erről is nyilatkozott előzetesen, optimistán tekintett rá, úgy vélte, „valami ki fog jönni”. A találkozó előtt Hszi adta meg az alaphangot a megbeszélésnek, amikor mindhárom vezető röviden beszélt a csúcs jelentőségéről:

Kínának, Oroszországnak és az Egyesült Államoknak példát kell mutatniuk az együttműködésben a globális kihívások leküzdésében, a világ békéjének és stabilitásának közös fenntartásában, valamint az emberiség fejlődéséhez való nagyobb hozzájárulásban

– jelentette ki a házigazda.

Később Putyin is megszólalt, amiben a közös felelősséget hangsúlyozta, ugyanakkor ismét megerősítve, hogy melyik témát tartja részéről kiemeltnek:

Országainknak számos közös érdekük fűződik a regionális konfliktusok rendezéséhez, beleértve nyilvánvalóan az ukrajnai konfliktust is

– mondta.

Donald Trump retorikában nem tért el a tárgyalópartnerei véleményétől, ugyanakkor valamelyest árnyalta azt az amerikai megközelítéssel. Kifejezetten a párbeszéd súlyát emelte ki, mivel a megbeszélésen felhozott témák „az egész bolygót érintik”.

Optimizmusának is hangot adott, szerinte az ukrajnai háború lezárását illetően lehetséges az áttörés a tárgyaláson.

A nukleáris fegyverekkel kapcsolatban óvatosan fogalmazott, mivel szerinte nehéz meggyőzni az atomhatalmakat, hogy lemondjanak a megszerzett képességeikről. Ezekkel a kijelentésekkel bevonultak a zárt tanácskozásra, magyar idő szerint délelőtt 9 óra 30 perckor kezdetét vette a történelmi találkozó a zárt ajtók mögött.

A csúcs

Bár a megbeszélés lényegi része a zárt ajtók mögött zajlott, a nyitóbeszédek nyilvánosan hangzottak el, ez nagyjából 10 percet jelentett. Trump ebben leszögezte, hogy történelmet írnak, majd a Nemzetközi Büntetőbíróságot (International Criminal Court – ICC) támadta, Putyin a nagyhatalmi felelősségről szólt. A kínai CCTV jelentése szerint a házigazda összesen négy pontot vázolt fel a résztvevőknek, amivel az együttműködést elő tudják segíteni:

fenntartani a kölcsönös tiszteletet,

a békés egymás mellett élést,

együttműködést a kölcsönös előnyök érdekében,

valamint a kommunikációs kapcsolatok fenntartását.

A kommunikáció nélkül a gyanú terjedni fog, és a kisebb súrlódások nagyobb konfliktusokká fajulhatnak

– emelte ki Hszi Csin-ping, majd felvetette, hogy a párbeszéd fenntartására hozzanak létre mechanizmusokat, kifejezetten a válságos helyzetekre, a téves számítások elkerülése érdekében.

Az atomfegyverkezéssel kapcsolatban is fontos nyilatkozatot tett:

A nukleáris háborút nem lehet megnyerni, és nem szabad megvívni; minden erőfeszítést meg kell tenni a megelőzése érdekében

– jelentette ki.

A Hszinhua szerint Hszi Tajvan kérdését is felhozta Trumpnak azzal, hogy az Egyesült Államoknak a „helyes dolgot” kell cselekednie a kétoldalú kapcsolatok nagyobb visszaesésének elkerülése érdekében. Hangsúlyozta továbbá mindhárom résztvevőre utalva, hogy fel kell hagyni a „hidegháborús mentalitással”.

A világraszóló találkozó végül másfél óra után ért véget, a várakozásoknak megfelelően közös sajtótájékoztatót nem tartottak. Donald Trump például hazafelé vette az irányt, helyi idő szerint este 6:50 körül az Air Force One Washington felé vette az irányt.

Éppen ezért a találkozót követő nyilatkozatok és a kiszivárgó információk jelentik a legfontosabb támpontot abban, hogy mire jutott egymással a három hatalom.

️ Trump leaves China after — NEXTA (@nexta_tv) November 19, 2026

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője például arról beszélt, hogy Ukrajna végül nem kapott központi szerepet a hármas megbeszélésen, ugyanakkor előtte, a kétoldalú találkozókon nagy figyelmet kapott a téma. Putyin elégedettségét fejezte ki, szerinte jó „senki nem számított arra, hogy minden ilyen jól fog alakulni”. Hszi Csin-ping „gyümölcsözőnek” és „konstruktívnak” nevezte a csúcsot, szerinte

a három ország ugyanazt a nézetet osztja a világbéke megőrzéséről, és mindannyian hangsúlyozták, hogy a nehezen kivívott békét meg kell becsülni.

Ennél sokkal fontosabb, hogy a kínai média megszellőztette, hogy a felek egy „békenyilatkozatot” írtak alá. Erről egyelőre kevés kézzelfogható információ áll rendelkezésre, annyit tudni, hogy a globális energiaáramlásról és a nukleáris fegyverkezésről értekeztek benne, erről itt írunk:

The trilateral meeting between Xi Jinping, Trump, and Putin has concluded. It lasted 1.5 hours. Following the meeting, Xi Jinping walked Putin to his car. Trump also left the summit, with his motorcade heading to the airport. Xi Jinping, Trump, and Putin made no joint statements to the media after their trilateral talks. The US and Russian leaders have already departed the APEC summit. — WarTranslated (@wartranslated) November 19, 2026

A hármas csúcs az első reakciók alapján kifejezetten Putyinnak és Hszi Csin-pingnek hozott komoly diplomáciai győzelmet. Az orosz vezető ezzel visszakerült a globális nagypolitika fősodrába, ráadásul olyan figuraként, akivel lehet és kell is tárgyalni, a legnagyobbakkal egyenrangúként. A fejlemény döntő változást hozhat az Ukrajna körüli párbeszédek szempontjából is, ugyanis Európára a korábbiaknál is nagyobb nyomás helyezkedik a nyitottabb kommunikáció megkezdésére a témában. Moszkva ezzel már mindenképpen nyert. Félsikernek tűnik a háborúval kapcsolatban elért eredmény, ugyanis Peszkov állításai, és a kiszivárgó nyilatkozat részletei alapján sem látszik, hogy itt a Kreml át tudta volna vinni az akaratát, minden jel szerint maximum mellékszál volt a fő megbeszélésen.

Kína házigazdaként felelősségteljes magatartást tanúsított, a változó globális világrendben a stabilitás szerepében tudott mutatkozni a világ előtt.

Mindez kulcsfontosságú Pekingnek, miután Donald Trump amerikai elnök politikájára válaszul a „megbízható nagyhatalom” képét igyekszik sugározni, ez kiemelt stratégiává vált. Hszi ugyanakkor határozott jelzést is adott legfőbb riválisának Tajvannal kapcsolatban, ezzel érzékeltetve, hogy az ügyet a saját prioritásai mentén szeretné rendezni, és itt lényegében óvatosan megfenyegette az Egyesült Államokat. Ez számára különösen a jövő évi döntés szempontjából lehet fontos, a KKP legfőbb vezetői 2027-ben nevezik meg, ki irányíthatja Kínát a következő ötéves ciklusban.

Kérdéses, hogy a súlyos félidős választási veresége után az amerikai elnök milyen eredményeket tud felmutatni. A figyelem elterelése sikerült, ugyanakkor valódi sikereket akkor lehet említeni, ha a találkozó következményeiben, az elért változásokban ténylegesen hatást gyakorolnak. Azt fontos kiemelni, hogy Trump a találkozóval az Egyesült Államok érdekeit illetően hazardírozott, mivel

az amerikai szövetségesi rendszer gyengülése forog kockán, akár Ukrajna, akár Tajvan kérdését nézzük.

A nukleáris fegyverkezés visszafogása és áttételesen Irán tekintetében ugyanakkor egyelőre sikeresnek tűnik számára a találkozó, ám a további információkig ezt egyelőre érdemes fenntartásokkal kezelni.

A találkozó legfontosabb tanulsága, hogy a vezetők egyetértettek a globális biztonságban gyakorolt szerepükről, ez tűnik annak a témának, ahol valós előrelépésre lehet számítani a jövőben. Hszi többször hangsúlyozta a kommunikáció fontosságát, ami segíthet a válságos helyzetek elkerülésében, ha létrejönnek az általa felvetett mechanizmusok, ami valós előrelépést jelenthet a konfliktusok békés rendezésében. A következő időszakban dőlhet el, hogy a felek mennyire tartják magukat a megbeszéltekhez, és a tárgyalások hoznak-e érdemi változást a legfontosabb konfliktushelyzeteknél.

Címlapkép forrása: Doug Mills - Pool/Getty Images