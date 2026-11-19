A The New York Times és az Axios beszámolója szerint az izraeli kormányfő a múlt héten Washingtonba küldte Roman Gofmant, a Moszad igazgatóját.
A hírszerzési vezető olyan adatokat mutatott be az amerikai kormányzatnak, amelyek arra utalnak, hogy Teherán vegyifegyver-programot fejleszt.
Ezzel összhangban Trump szerdán a Fox News televíziónak úgy nyilatkozott, vannak arra utaló jelek, hogy Irán harci gázokkal és biológiai fegyverekkel kapcsolatos kutatásokat folytat.
Az Axios információi szerint ugyanakkor a washingtoni vezetésen belül megoszlanak a vélemények az izraeli hírszerzési adatok hitelességéről, sőt, egyes tisztviselők úgy látják, Izrael szándékosan felnagyítja a fenyegetettséget, hogy nyomást helyezzen Amerikára.
Trump elnök még nem hozott végleges döntést a katonai akció megindításáról.
Trump a múlt héten még valószínűtlennek nevezte egy újabb Irán elleni katonai művelet elkezdését. Az amerikai elnök akkor még a Perzsa-öböl menti szövetségesek álláspontját követte, akik a fegyveres konfliktus felújítása helyett a gazdasági nyomásgyakorlás fenntartását szorgalmazták, mivel a korábbi harcok során maguk is célponttá váltak.
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