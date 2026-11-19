Nagy-Britannia két, magasan fejlett harcászati technológiával felszerelt támadó gyorsnaszádot gyárt az ukrán haditengerészet számára - közölte csütörtökön a brit védelmi minisztérium.

A tájékoztatás szerint a két hajó gyártásának több mint 100 millió fontos költségéből Norvégia is részt vállal társfinanszírozóként.

A tárca szerint a programról Andy Burnham brit és Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök állapodott meg az Ukrajna megsegítésére kész országok koalíciójának berlini találkozóján.

A londoni védelmi minisztérium ismertetése szerint az új, 30 méter hosszúságú hajókat a fregattokéhoz hasonló nagy ütőerejű támadó kapacitásokkal, valamint fejlett légvédelmi és rakétarendszerekkel szerelik fel, és mindez a fregattméretű hajók gyártási költségeinek töredékébe kerül.

A brit gyártású hadihajók a tárca szerint bekapcsolódnak a fekete-tengeri ukrán gabonaexport-folyosó védelmébe, ezzel is támogatva az ukrán gazdaság és a globális élelmiszer-ellátási biztonság szempontjából egyaránt kritikus fontosságú gabonakivitelt.

Néhány napon belül ez a harmadik, Ukrajna számára bejelentett jelentős értékű brit fegyverszállítási program.

London a hét elején közölte, hogy még az idén 240 millió font (több mint 105 milliárd forint) értékben több mint ezer légvédelmi rakétát szállít indítóállásokkal és radarokkal együtt Ukrajnának az iráni tervezésű, sugárhajtású Sahed drónok elhárítására, amelyekkel Oroszország az ukrajnai városokat és az infrastrukturális hálózatot támadja.

A berlini konferencia előestéjén a Downing Street bejelentette azt is, hogy Nagy-Britannia egy új, 260 millió font értékű program keretében ezer nagy hatótávolságú támadó drónt is szállít az ukrán fegyveres erőknek. Ezek a fegyverek ezer kilométernél nagyobb távolságra lévő célpontok ellen is bevethetők.

A londoni kormányfői hivatal tájékoztatása szerint Andy Burnham miniszterelnök a berlini értekezleten csütörtökön elmondott beszédében kiemelte: a brit kormány hírszerzési adatai szerint

az orosz fegyveres erők az ukrajnai hadszíntéren két-három hónapoként szenvednek olyan mértékű emberveszteséget,

mint ahány szovjet katona az afganisztáni szovjet hadműveletek teljes, kilencévi időszaka alatt elesett.

Burnham szerint az orosz hadsereg az afganisztáninál sokkal súlyosabb emberveszteség árán is alig 0,2 százalékkal tudta növelni az utóbbi időben az általa elfoglalt ukrán területek méretét.

A brit kormányfő kijelentette ugyanakkor, hogy elérkezett az ukrajnai béke felé tett lépések időszaka, különös tekintettel az Egyesült Államok erőfeszítései révén elért legutóbbi egyértelmű haladásra.

Burnham hozzátette: Európa készen áll arra, hogy bekapcsolódjon a tárgyalásokba.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio