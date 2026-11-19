A támadás november 19-re virradó éjjel történt, az Exilenova Plus nevű ukrán megfigyelőcsatorna pedig szemtanúkra hivatkozva arról számolt be, hogy a találat után tűz ütött ki a kalejkinói olajszivattyú-állomáson. A létesítmény Almetyjevszk város közelében,

az orosz–kazah határtól mintegy 380 kilométerre északra található.

NPS "Kaleikino" in the Almetyevsky district of Tatarstan https://t.co/v09gPWuKMt — EMPR.media (@EuromaidanPR) November 19, 2026

Ukrajna rendszeresen hajt végre csapásokat mélyen az orosz hátországban, valamint a megszállt területeken lévő katonai célpontok ellen. Kijev ezzel a stratégiával kívánja szűkíteni Moszkva lehetőségeit a háború folytatására.

A tatárföldi akciót megelőzően, november 17-én éjjel az ukrán erők a dél-oroszországi Krasznodari határterület két kőolaj-finomítóját is eltalálták. Az ukrán vezérkar a sikeres műveletet megerősítve hangsúlyozta, hogy a finomítókban pusztító minden egyes tűzeset kevesebb gázolajat és benzint jelent az orosz hadseregnek, emellett az olajbevételeket is apasztja, amelyekből az agresszor rakétákat vásárol.

Az energetikai infrastruktúra mellett kiemelt célpont maradt az orosz megszállás alatt álló félszigetet Oroszországgal összekötő krími híd is. November 17-én egy nagyszabású, ukrán Flamingo rakétákkal végrehajtott támadás következtében az átkelő egyik szakasza leomlott. Volodimir Zelenszkij elnök elárulta, hogy ez a csapás egy több héten át tartó, hét szakaszból álló hadművelet eredménye volt, november 19-re virradóan pedig az ukrán csapatok a jelentések szerint újabb támadást intéztek a híd ellen.

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