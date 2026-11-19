Katie Koenig fregattkapitány, az amerikai Csendes-óceáni Flotta szóvivője megerősítette, hogy

a japán támaszpontú USS George Washington újra a flotta irányítása alá került, és már a szokásos feladatait látja el az ázsiai–csendes-óceáni térségben.

A hordozó akkor távozott a Közel-Keletről, amikor a USS Theodore Roosevelt befutott, a hadihajó és harccsoportja vette át a George Washington helyét.

A USS George Washington még augusztusban érkezett a térségbe, miután kivonták a Dél-kínai-tengeren végzett járőrszolgálatából. Az átcsoportosításra azután került sor, hogy egy másik, régóta a Közel-Keleten állomásozó hordozó, a USS Abraham Lincoln visszatért a térségéből. Utóbbi hadihajó több mint 240 napot töltött megszakítás nélkül a tengeren, ami rekordnak számít.

Jelenleg a térségbe áprilisban vezényelt USS George H.W. Bush, valamint a most érkezett USS Theodore Roosevelt biztosítja a hordozók jelenlétét. A két hordozó mellett több mint egy tucat romboló és cirkáló, valamint egy part menti hadihajó is a régióban teljesít szolgálatot.

Ez a katonai jelenlét segít fenntartani az Irán elleni blokádot, emellett az amerikai erők korlátozott csapásokat is mértek iráni célpontokra a Hormuzi-szorosban.

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