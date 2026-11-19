Súlyos csapást mértek az ukrán erők a Krími hídra, amely kulcsfontosságú összeköttetést biztosít Oroszország és a 2014-ben megszállt Krím félsziget között. A november 17-i támadásban drónokat és rakétákat vetettek be, a híd központi közúti szakasza pedig megsemmisült. A jelentős katonai és szimbolikus súlyú akciót most Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is kommentálta, aki egy sokatmondó kijelentéssel magyarázta a Krími híd elleni csapást.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt a berlini csúcstalálkozón arról kérdezte egy újságíró, mikor válik végleg használhatatlanná a Krími híd. Az államfő válaszában emlékeztetett arra, hogy Oroszország évek óta támadja az ukrán hidakat, Kijev pedig válaszol ezekre a csapásokra.

"Úgy gondolom, hogy ez igazságos" – fogalmazott, majd hozzátette: a Krím Ukrajna, és minden, ami Ukrajna területén található, az ukrán. "Ami pedig a miénk, azzal azt teszünk, amit akarunk."

Zelensky on Crimea Bridge strike: Crimea is Ukraine, and we can do whatever we want with what belongs to us. https://t.co/r7DQnJUbR6 — Clash Report (@clashreport) November 19, 2026

A híd korábban is több ukrán támadás célpontja volt, ám a közelmúltbeli művelet különösen jelentős károkat okozott.

A létesítmény az orosz katonai utánpótlás szempontjából is fontos, így megrongálása Moszkva logisztikai lehetőségeit is korlátozza.

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