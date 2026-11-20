Újabb antiszemita vádak jelentek meg a francia Nemzeti Tömörülés egyik vezető politikusa ellen. A Les Jours című internetes oknyomozó portál pénteki írása szerint Laure Lavalette, aki Marine Le Pen elnökjelölt választási kampányának szóvivője, az 1990-es években egy olyan diákszakszervezetet vezetett, amelynek folyóirata antiszemita írásokat közölt.

A legnagyobb francia ellenzéki párt képviselője a BFM hírtelevízióban azzal utasította vissza a vádat, hogy már idestova "harminc éve" történt eseményekről van szó.

Korabeli archívumok és fotók alapján a Les Jours a szóvivő 1996 és 1998 közötti éveiről közölt tényfeltáró írást. A jövő áprilisi francia elnökválasztás egyik nagy esélyesének számító Marine Le Pen szóvivője ekkoriban a Renouveau étudiant nevű szélsőjobboldali diákszervezet egyik irodáját vezette a délnyugat-franciaországi Bordeaux-ban. A Les Jours bemutatta a szervezetnek egy 1997-ben terjesztett kiadványát, amelynek

fasiszta szimbólumokat és antiszemita fordulatokat tartalmazó bevezetőjét az akkor még diák Laure Lavalette jegyezte.

Az RN képviselője a BFM hítelevízióban kijelentette, hogy "nem szükséges őt kioktatni antiszemitizmusból", miközben elismerte, hogy "ma már nem tenné ugyanazt", mint harminc évvel ezelőtt.

Én részt vettem, ellentétben másokkal, az antiszemitizmus elleni novemberi felvonuláson

- hívta fel a figyelmet a szélsőjobboldali szóvivő, a radikális baloldali elnökjelöltre, Jean-Luc Mélenchonra és képviselőtársaira utalva.

Nem fogok magyarázkodni amiatt, ami 30 évvel ezelőtt történt egy teljesen más légkörben

- mondta el többször a Nemzeti Tömörülés képviselője, majd a baloldali Libération egykori újságírói által alapított Les Jours-t "szélsőbalos boszorkánykonyhának" nevezte.

Szeptember végén a Mediapart oknyomozó portál a pártelnök Jordan Bardellának tulajdonított 2013-as antiszemita üzeneteket tett közzé.

A politikus tagadja, hogy ő írta volna ezeket, és feljelentést tett hamisítás miatt.

Az elnökválasztás előtt alig hét hónappal kirobbant előző botrány válságot okozott a felmérések szerint jelenleg legesélyesebb jelölt, Marine Le Pen stratégiájában, aki korábban jelezte: megválasztása esetén Jordan Bardellát nevezi ki miniszterelnöknek.

Marine Le Pen több mint 15 éve dolgozik pártja szalonképessé tételén, amióta átvette az apja, a rasszizmusért és holokausztrelativizálásért többszörösen elítélt Jean-Marie Le Pen és egykori Waffen-SS-tagok által 1972-ben alapított, nyíltan szélsőjobboldali és antiszemita Nemzeti Front irányítását, majd 2018-ban átnevezte azt Nemzeti Tömörüléssé.

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