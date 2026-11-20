Bocsánatot kért, de a bírálatát továbbra is fenntartja Boris Pistorius német védelmi miniszter, aki a héten ostobaságnak nevezte az amerikai védelmi minisztérium egyik vezető tisztviselőjének álláspontját - írja a Reuters. Az európai-amerikai vita az ukrán mélységi csapásokról szól Oroszországon belül.

A feszült pengeváltásra kedden a NATO brüsszeli főhadiszállásán került sor, ahol az Ukrajnát katonailag támogató országokat tömörítő, úgynevezett Ramstein-csoport ülésezett. A szövetségesek arról egyeztettek a tél beállta előtt, hogyan szállíthatnának több fegyvert Kijevnek, miközben a csaknem öt éve tartó háborúban Oroszország egyre intenzívebben támadja az ukrán polgári infrastruktúrát.

A tanácskozáson Elbridge Colby, a Pentagon védelempolitikai államtitkára élesen bírálta Kijevet a nagy hatótávolságú, orosz területre mért csapások miatt. Az amerikai tisztviselő szerint a közbeszédet ugyan leuralják a látványos támadások, amelyek célja, hogy fájdalmat okozzanak az orosz lakosságnak, ám a gyakorlatban nem visznek közelebb a háború lezárásához, és az orosz előrenyomulást sem képesek megtörni a frontvonalon.

Colby úgy véli, hogy az olyan kereskedelmi létesítmények elleni akciók, mint például az Amazon orosz megfelelőjeként ismert Wildberries raktárainak bombázása, csupán megerősítik az orosz társadalom ellenállását.

Amikor egy sajtótájékoztatón arról kérdezték Boris Pistoriust (címlapképünkön), hogy osztja-e az amerikai fél álláspontját, a német tárcavezető angolul válaszolva kijelentette, hogy "meglehetősen ostoba dolog" bírálni azokat a csapásokat, amelyek oroszországi stratégiai és katonai célpontok megsemmisítésére irányulnak. Hozzátette, hogy ehelyett inkább azokról a terrorista jellegű támadásokról kellene beszélni, amelyeket az orosz erők hajtanak végre éjjel-nappal az ukrán energia-, víz- és távhőszolgáltató hálózatok ellen.

Pistorius pénteken a Politico hírportálnak nyilatkozva ismerte el, hogy

nem volt szerencsés a szóhasználata, amit részben annak tudott be, hogy nem az anyanyelvén szólalt meg.

Elmondása szerint már közvetlenül a sajtótájékoztató után érezte, hogy "nem megfelelően fogalmazott", és most is így látja.

A német miniszter szerdán telefonon felhívta Colbyt, hogy tisztázzák a történteket. Pistorius elnézést kért a kifejezésért, ugyanakkor a beszélgetés során mindketten egyetértettek abban, hogy a kérdésben "továbbra is eltér a véleményük". A Pentagon és Colby egyelőre nem kommentálta a bocsánatkérést.

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