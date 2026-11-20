Az amerikaiak keményen nyomulnak, és némi aggodalomra ad okot, hogy rengeteg ukrán engedményre lenne szükség ahhoz, hogy akár csak a megállapodás közelébe is érjenek

- mondta egy európai tisztviselő, miután találkozott Donald Trump amerikai elnök küldötteivel, Jared Kushnerrel és Steve Witkoff-fal.

Az amerikaiak sietnek, Putyin nem

- vélekedett egy másik. Kijevben mindeközben nőtt az aggodalom, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt még azelőtt egy Moszkva számára kedvező megállapodásba kényszeríthetik bele, hogy a demokraták átvennék az irányítást a Kongresszusban - nyilatkozta az FT-nek egy magas rangú ukrán tisztviselő. Mint hozzátette,

Trump kedveli Putyint, és januárra le akarja zárni az egészet.

A magas rangú tisztviselő szerint Oroszország jobb feltételekhez juthat, ha a megállapodás január előtt létrejönne.

Ukrajnában úgy vélik, hogy az amerikai kormányzat tudatosan gyengíti KIjev pozícióit,

amire a Patriot elfogórakéták szállításának késlekedése, valamint a SpaceX által biztosított katonai műholdas rendszer, a Starshield sebességének közelmúltbeli korlátozása is utal.

Bár Washington hivatalosan nem követelt konkrét engedményeket Kijevtől, Putyin a sencseni csúcstalálkozó után leszögezte, hogy Ukrajnának és nyugati szövetségeseinek el kell fogadniuk a "realitásokat". Az orosz feltételek között szerepel a donbászi területek feladása, az ukrán haderő létszámának korlátozása, valamint Ukrajna NATO-csatlakozásának végleges tilalma. Emellett Moszkva a hidegháború utáni európai biztonsági architektúra átalakítását és a NATO-csapatok visszavonását követeli a szövetség keleti szárnyáról.

A brit lap Kreml-közeli forrásai szerint Oroszország számára nem sürgős a gyors megegyezés, sőt, egy újabb légi hadjárattal kívánhatja erősíteni a tárgyalási pozícióit.

Közben az európai országok is hivatalos szerepet kérnek az egyeztetéseken, ám a tágabb biztonsági kérdések megvitatását az azonnali tűzszünethez kötik.

Washington felvetette, hogy a jövő hónapban Miamiban megrendezendő G20-csúcson folytatódhatnának a tárgyalások, ahová Trump Putyint is meghívta. Egy francia tisztviselő azonban kizárta ennek lehetőségét, mivel Ukrajna nem kapott meghívót az eseményre.

Az Egyesült Államok a területi vitákat és az európai biztonsági kérdéseket egyszerre próbálja rendezni. Jared Kushner Berlinben úgy nyilatkozott, sikerült elfogadtatniuk az oroszokkal azt az elképzelést, hogy Ukrajna az Észak-atlanti szerződés 5. cikkéhez hasonló, kollektív védelmi garanciákat kapjon a nyugati országoktól.

Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes azonban az Interfax hírügynökségnek nyilatkozva elutasította ezt. Kijelentette, hogy

Moszkva számára a kvázi-NATO-tagság is elfogadhatatlan,

és a biztonsági garanciákról csak akkor lehet szó, ha Kijev végleg lemond a csatlakozásról.

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